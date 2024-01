Bei Matthias Egersdörfer wird sich selbst ein schlecht gelaunter Misanthrop an einem grauen Wintertag ein zartes Lächeln abringen müssen. Garantiert! Das stellt der Franke auch im neuen Programm „Nachrichten aus dem Hinterhaus“ unter Beweis.

Wenn der fränkische Kabarettist seinen Gedanken freien Lauf lässt, sei es über Kant, den Hunsrück oder die Deutsche Bahn, entwickeln sich derart hanebüchene Geschichten, dass sie schon wieder unendlich komisch sind – und mitunter sogar plastisch vor dem inneren Auge erstehen. Dabei fängt alles zumeist ganz harmlos, nachvollziehbar und mit bodenständigem Alltagsbezug an. Wer zum Beispiel noch nicht wusste, dass profanes Glasrecycling, Goethes Farbenlehre und der Sprung eines Chinchilla-Frauchens nebst Hund von einem Hochhaus in Erlangen auf perfide Weise zusammenhängen können, erfährt in einem Egersdörfer-Stück wie und warum. So viel sei verraten: Schuld an der knapp verhinderten Misere hätte seinen Ausführungen zufolge eine mit der Ehefrau geleerte blaue Weinflasche sein können, für die er im Recycling-Container kein passendes Fach gefunden hat ...

Klug und „politisch völlig unkorrekt“

Jetzt darf sich das Publikum auf seine „Nachrichten aus dem Hinterhaus“ freuen. Es sei kluges, politisch völlig unkorrektes Kabarett, so die Ankündigung: „Respektlosigkeit, jede Menge garstige Kommentare und sonstige Perlen aus der Hausapotheke des Hobby-Philosophen machen das Programm zu einem kurzweiligen Vergnügen.“ Okay, eine Prise schwarzen Humors sollte schon goutieren, wer an den abstrusen Fantasien des Komikers mit dem gewissen Proll-Faktor Gefallen finden will. Aber dann sind seine Shows geradezu ein Muss. Lorbeeren hat Egersdörfer dafür selbst von der hohen Kultur schon eingeheimst: „Selten hat schlechte Laune so viel Spaß gemacht“, wertete etwa 3sat.

Matthias Egersdörfer & Heinrich Filsner – „Ihre größten Erfolge“: Fr 19.1., 20 Uhr, Mannheim, Schatzkistl; Matthias Egersdörfer – „Nachrichten aus dem Hinterhaus“: Fr 1.3., 20 Uhr, Landau, Haus am Westbahnhof; Karten: eventim.de; Sa 6.4., 20 Uhr, Mainz, Unterhaus, Karten: reservix.de