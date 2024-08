Masud Akbarzadeh, dem Vernehmen nach persischer Herkunft, erzählt über das, was er im Alltag so an Kuriositäten beobachtet, eben über „Sachen aus dem Leben“. Als kindisch-ernste Stand-Up-Impro-Comedy umschreibt er selbst seine Kunst.

„Observative Comedy“ mache er, erzählt der Single aus Berlin bei einem seiner Auftritte bei der Late Night. Masud Akbarzadeh, dem Vernehmen nach persischer Herkunft, erzählt über das, was er im Alltag so an Kuriositäten beobachtet, über „Sachen aus dem Leben“. Als „kindisch-ernste Stand-Up-Impro-Comedy“ umschreibt er selbst seine Kunst. Durch seine Augen werde die alltägliche Welt zu einem aufregenden Spielplatz voller Fantasie, aber auch bitter-süßer Realität. In seinem neuen Programm zieht er als „Geisha“ durchs Land und legt Stationen in Heidelberg, Saarbrücken, Wiesbaden und Stuttgart ein.

Obwohl Akbarzadeh vorgibt, seit zig Jahren unterwegs und berühmt zu sein, kennt man den komplizierten Namen noch nicht wirklich, auch nicht die Dame beim Arzt, die bei der Aussprache desselben gnadenlos scheitert.

„Geisha“ ist ein Mix aus Stand-up, Märchen und Akbarzadehs (Lebens-)Kunst, Comedy aus dem Nichts entstehen zu lassen. Die Ankündigung verspricht schon mal einen unterhaltsamen Abend voller wirrer Geschichten und mit einem Comedian, der, verschmitzt und schnell im Kopf, die Interaktion mit dem Publikum liebt und zelebriert.