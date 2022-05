Der Titel ist schon vielsagend: „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“. Dass mit Benedict Cumberbatch auch noch ein renommierter Darsteller in der Hauptrolle glänzt, macht das neue Marvel-Abenteuer auf der Leinwand noch interessanter. Eine Vorschau.

Den wirklichen Durchblick zu bewahren im Marvel-Universum ist nicht ganz einfach, fast schon unmöglich. Aber kaum ein anderes Phänomen hat einen solch erfolgreichen Weg in der Kinolandschaft gezeichnet wie das Marvel Universum. Unzählige Verfilmungen ranken sich auf Basis von amerikanischen Comic-Heften um die Superhelden und Bösewichte von „Spiderman“ über „Ironman“ bis hin zu den „Avengers“ und den „Guardians of the Galaxy“. So auch Doctor Strange, der nun in seinem zweiten Teil mit einem Regelbruch eine ganz neue Dimension einläutet: das „Multiverse of Madness“...

Mächtiger Magier mischt Multiversum auf

Der mächtige Magier Doctor Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) begegnet einem Mädchen, das allein durch seine Willenskraft Portale zu anderen Universen öffnen kann und deswegen gejagt wird. Er beschließt, sie zu beschützen, was die Gegenwart allerdings komplett aus dem Gleichgewicht bringt. Der entstandene Schaden weitet sich mit jeder Minute mehr aus und stürzt die Welt in ein unheilvolles Chaos.

Marvel-Humor mit Grusel-Faktor

Zusammen mit seinen Freunden Wong (Benedict Wong) und der Hexe Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) muss er versuchen, die geöffneten Portale so schnell wie möglich zu schließen. Zudem begegnet Strange einigen Varianten seiner selbst und muss versuchen, seine Dämonen in Zaum zu halten. Es scheint unmöglich, die ineinander verwobenen Universen wieder zu trennen.

Neu bei dem irren Trip durch Raum und Zeit: neben dem typischen Marvel-Humor ein guter Schuss Grusel à la Sam Raimi.

„Doctor Strange in the Multiverse of Madness“, USA 2022, von Sam Raimi, mit Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor, Xochiti Gomez, Rachel McAdams, Patrick Stewart, 126 Minuten, FSK: ab 12