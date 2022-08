Er ist ein Multitalent: Marteria, einer der bekanntesten Rapper Deutschlands, wurde mehrfach auch unter seinem Pseudonym Marsimoto ausgezeichnet. Jetzt ist er auf „Vollkontakt“-Tour unterwegs.

Er ist Rapper, war aber auch Top-Fußballer, gefragtes Männer-Modell und ist ausgebildeter Schauspieler. Sein Talent am Ball beim FC Hansa Rostock brachte ihn bis in den U17-Kader der deutschen Nationalmannschaft. In New York war für die Marken Hugo Boss und Diesel vor der Kamera, heute führt er sein eigenes Label für nachhaltige Mode „Green Berlin“. Aber sein Herz schlägt für die Musik. Und für Rostock. Nach vielen Stationen weltweit, sei er am liebsten in seiner Heimat an der Ostseeküste, erzählt Marteria, bürgerlich: Marten Laciny. Sein Rap ist nicht der harte Gangsta-Rap der Straße, eher politisch, etwas melancholisch und gegen rechts. „Wir haben früher schon gegen die Nazis geboxt“, erzählte er im Interview über die ausländerfeindlichen Anschläge in Rostock-Lichterfelde vor 30 Jahren. Rostock hat sich gewehrt.

Mit „Lila Wolken“ zum Erfolg

Eskalieren ist kein Fremdwort für den Rapper, der gerne exzessiv unterwegs war. Der Partyhit „Lila Wolken“ bescherte ihm 2012 denn auch einen großen Erfolg beim breiten Publikum – allerdings auch Kritik, da „zu nah am Pop“, doch das ist dem Musiker egal. Er will einfach nur Marten aus Rostock sein, der darüber rappt, was ihn bewegt. Nach dem erfolgreichen Album „1982“, 2018 mit Rapper Caspar, geht er jetzt mit seinem Album „Die 5. Dimension“, seinem „persönlichsten“, auf Vollkontakt-Tour in volle Stadien. Im Gegensatz dazu sei das Album ganz in Ruhe auf Barbados entstanden. Dort war er im Lockdown gestrandet und fand die Muße für das neue Werk, in dem er auch viele Erkenntnisse über sein Leben vertont hat.

Marteria: Fr 2.12., Trier, Arena, Mo 5.12., Frankfurt, Festhalle, Di 13.12. Stuttgart, Schleyer-Halle; alle 20 Uhr, Tickets: 01806 570070