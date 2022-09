Eine Besetzung, die ungewöhnlich und doch so stimmig ist: Akkordeon und Cello. Für die sanfte, träumerische Melancholie, die daraus klanglich destilliert werden kann, hat das Wiener Duo Marie Spaemann und Christian Bakanic wahre Zauberhände.

Marie Spaemann hat als klassische Solo-Cellistin schon etliche Erfolge vorzuweisen. Sie ist Preisträgerin des internationalen Brahms-Wettbewerbes von Pörtschach sowie des internationalen Creative Music Awards. Im August eröffnete sie vor 55 000 Zuschauern die European Championships in München. Geprägt ist sie aber auch von einem Blick, der weit übers klassische Fach und die dazu gehörende Konzerttätigkeit hinausgeht auf die vielfältigen Möglichkeiten des Kunstschaffens. Ihr kongenialer Partner Christian Bakanic hat Volksmusik und klassisches Akkordeon studiert und sich nicht nur als Jazzmusiker, sondern auch als Komponist in der Alpenrepublik einen Namen gemacht mit Musik fürs Theater und in den Bereichen Jazz, Folk und neuer Musik.

Was aus einer solchen Mischung werden kann, lässt sich jetzt in Bobenheim-Roxheim erleben. Der so einnehmende wie virtuose Jazz der beiden umrankt den Tango Nuevo eines Astor Piazzolla ebenso wie Soul und Gospel oder folkloristische Motive, mal tänzerisch, mal sehnsuchtsvoll und immer in von tiefem Verständnis getragenem Zusammenspiel zweier Ausnahmemusiker an ihren Instrumenten. Zu denen noch ein weiteres hinzukommt: der soulige Gesang Marie Spaemanns als stimmige Abrundung des musikalischen Gesamtpakets.

Das wird am 1. Oktober ausgepackt in der besonderen Atmosphäre und Akustik des kleinen Kirchenraums in Bobenheim-Roxheim und kann dort sein reiches Bukett entfalten.

Marie Spaemann & Christian Bakanic: Sa 1.10., 19.30 Uhr, Bobenheim-Roxheim, Prot. Kirche, Karten: 0176 27270035 u. Abendkasse; So 2.4.23, 18 Uhr, Ludwigshafen, BASF-Gesellschaftshaus, Karten: basf.de/kultur