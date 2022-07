Pilzragout oder – Die Schönheit des Abseitigen: Maria Trezinski, Stipendiatin des Kunstvereins Donnersbergkreis, hat sich der oft unbeachteten Seite der Natur angenommen. In Obermoschel zeigt sie tote Wespen, blutige Eingeweide – und Pilze.

„Ich liebe, was niemand erlesen, was keinem zu lieben gelang ...“ – Verse des Wiener Fin de Siècle-Poeten Felix Dörmann tauchen, kurioser Anachronismus, aus der Erinnerung empor, während man die Bilder der 1994 geborenen Maria Trezinski betrachtet. Trezinski malt, was niemand erlesen: Feuerwanzen und tote Wespen, blutige Eingeweide und garstige Hundertfüßer, eine überfahrene, zermatschte Schlange – und immer wieder Pilze.

Schleimig schimmernde Schwammerl

Fliegenpilze bei Nacht, japanische Enoki, schleimig schimmernde Schwammerl: Maria Trezinski, die bei Wolfgang Ellenrieder an der Braunschweiger Kunsthochschule studierte und nun in Speyer lebt und arbeitet, scheint gar nicht genug bekommen zu können von den weichen, aus weit verzweigten Myzelien keimenden Früchten des Waldes. Dabei ist ihre malerische Mykologie mit allen Wassern der Neuen Figuration gewaschen: Sprühfarben lassen die Pilzhütchen unwirklich in unnatürlichen Farben leuchten, informelle, schwungvoll hingepinselte Malgründe stehen in ästhetischem Gegensatz zur Gegenständlichkeit der porträtierten Pilze. Hätte sich Neo Rauch, Mastermind der Neuen Leipziger Schule, Omas Poesiealbum geschnappt und die Märchenpilz-Klebebildchen darin zum Anlass einer malerischen Paraphrase genommen, könnte das Ergebnis ähnlich aussehen.

Preisgekrönte Nachwuchskünstlerin

Trezinski, die 2018 als Nachwuchskünstlerin mit dem Pfalzpreis für Bildende Kunst ausgezeichnet wurde, übersetzt gerade das Abseitige und scheinbar Banale gerne ins große Format. Als Stipendiatin des Kunstvereins Donnersbergkreis musste sie die Größe ihrer neuen Werke jedoch an die räumlichen Verhältnisse der Atelierwohnung in Obermoschel anpassen. In dieser „intimeren Malsituation“ entstanden kleinformatige Bilder, außerdem Zeichnungen, Radierungen, Linoldrucke, Aquarelle. Hinzu kommen Keramikplastiken, die Trezinski in der Töpferwerkstatt von Ursel Grünewald fertigte. Unter dem Titel „Beloved“ – „Geliebt“ – sind all diese Dinge nun zu einer Gesamtinstallation arrangiert.

Maria Trezinski: “Beloved„ – 8.7. bis 24.7., Obermoschel, Keiper-Haus, Kanalstraße 2, Eröffnung: Fr 8.7. um 17 Uhr, geöffnet: Fr-So 8.-10.7. und 22.-24.7. jeweils 16-19 Uhr; Info: kunst-donnersberg.de, trezinski.de