Freundschaft und Intrigen, Leidenschaft und Verrat, Pulverdampf und gekreuzte Klingen: D'Artagnan und die Musketiere müssen's wieder richten. Am 13. April kommt die x-te Neuauflage der Mutter aller Mantel- und Degen-Geschichten mit dem ersten von zwei Teilen bundesweit ins Kino.

Dem jungen Regisseur Martin Bourboulon wurde der Stoff neu anvertraut. Neben Francois Civil als D'Artagnan verstrahlt Eva Green als Milady de Winter internationalen Star-Glamour. Entstaubt und grimmiger als seine vielen Vorgänger befindet die Kritik den opulent ausgestatteten Historienstreifen nach Alexandre Dumas’ Klassiker.

Temporeiches Kostümdrama

D'Artagnan, ein hitziger Gascogner, kommt nach Paris und verbündet sich dort mit Athos (Vincent Cassel), Portos (Pio Marmais) und Aramis (Romain Duris), den drei Musketieren des Königs. Gemeinsam kämpfen sie in einem durch Religionskriege gespaltenen Land gegen die dunklen Machenschaften Kardinal Richelieus (Eric Ruf). Als sich D'Artagnan in Constance Bonacieux (Lyna Khoudri), Vertraute der Königin, verliebt, bringt er sich wirklich in Gefahr: Denn seine Leidenschaft treibt ihn direkt in die Fänge der gefährlichen Milady de Winter.

Die franzöisch-deutsch-spanische Co-Produktion verspricht ein farbiges, temporeiches Kostümdrama. Dem ersten Teil „D'Artagnan“ folgt im Dezember der zweite Teil „Milady“ nach.

Info

„Die drei Musketiere – D'Artagnan“, Frankreich, Deutschland, Spanien 2023, 121 Min., Regie: Martin Bourboulon, mit Francois Civil, Eva Green, FSK 12, Start in Deutschland: 13.4.