Die Wüste wächst. Grund genug, die Kräfte auch der Kultur zu mobilisieren gegen die ökologische Krise. Das Theater-Festival „Mannheimer Sommer 2022“ in Mannheim und Schwetzingen stellt sie ganz in den Mittelpunkt.

Kultur im Kampf gegen wachsende Wüsten. Das Theater-Festival „Mannheimer Sommer 2022“ ringt mit Musik, Tanz, Theater um in die Zukunft weisende Neujustierungen im Raumschiff Erde. Ein Hauch von Science-Fiction weht dabei durch die Konzerträume. Das Programm ist riesig: Über 60 Termine umfasst das Festival vom 16. bis zum 26. Juni am Nationaltheater Mannheim und in Schwetzingen in Park und Rokokotheater.

Internationale Produktionen

Los geht es mit der Oper „The Damned and the Saved“ (16.6., weitere Termine 21./26.6), eine Koproduktion des Nationaltheaters mit der Münchener Biennale, wo es bereits uraufgeführt wurde. Komponiert von der Schwedin Malin Bång, erzählt das Libretto von Pat To Yan eine dystopische Geschichte um die Frage, wie bedingungslos Widerstand sein muss.

Spannung versprechen die Gastspiele. Vom Theater Basel kommt Philippe Quesnes postapokalyptische Space-Oper „Cosmic Drama“ (21.6.), in der fünf Überlebende nach dem Untergang der Erde die Galaxie in einem Raumschiff durchqueren. An Bord die letzten Reste von Natur, Kunst und Zivilisation. Eine Science-Fiction-Geschichte über die zerbrechliche Gattung Mensch und ihr ambivalentes Verhältnis zur Natur.

Die isländische Choreografin Erna Ómarsdóttir macht mit der Iceland Dance Company in „Black Marrow“ (18.6.) Öl zum Gegenstand einer poetischen Auseinandersetzung zwischen Mensch und Umwelt. Live-Animations-Kino bringt das Theater Bremen mit. In „Post Paradise“ (18.6.) nähert sich das Sputnic Kollektiv der Komplexität des Themas Klimawandel, indem es live auf der Bühne einen Animationsfilm herstellt, der Zusammenhänge aufdeckt und Perspektiven beschreibt.

Vorträge, Workshops und Podiumsdiskussionen

Das Festivalthema wird aber nicht nur künstlerisch bearbeitet. Eingebettet ist der musikalische Umwelt-Kongress „Utopie und Krise“ (25.6.), ein kompletter Tag mit Vorträgen, Workshops, Konzerten und Podiumsdiskussionen.

Auch Mozart im Mittelpunkt

Mozart bleibt kein Randthema. Die Kompanie „Ariel Efraim Ashbel and Friends“ macht im Schwetzinger Rokokotheater aus dem antiken „Idomeneo“ durch bloßes Umsortieren der Buchstaben das futuristische „Neo Dome I“ (23./ 24.6.) und untersucht den schicksalhaften Moment von Mozarts Oper, in dem das durch menschliche Fehler aufgewühlte Meer zur Strafe ein Monstrum schickt. Das Neuarrangement durch den Komponisten Ethan Braun stellt einen klaren Bezug zum Heute her. Nach langem Warten kann zudem die Premiere von Luk Percevals Inszenierung der „Entführung aus dem Serail“ (18.6., weitere Aufführungen: 23., 26.6.) im Opernhaus gefeiert werden.

Benefizabend mit dem „Orchester des Wandels“

Ganz im Zeichen des Festival-Themas steht das „Klimakonzert“ (19.6.), ein Benefizabend mit Tanja Tetzlaff, Bernhard Forck und dem „Orchester des Wandels“, einem Zusammenschluss von Mitgliedern deutscher Berufsorchester, die sich für den Klimaschutz stark machen. Ein Wiedersehen gibt es zum Festival-Ausklang mit „Schloss in Flammen“ (25.6.) mit dem Nationaltheaterorchester. Performances, Workshops, Open-Air-Kino und Musik aus unterschiedlichsten Epochen geben dem Programm Abrundungen in reicher Vielfalt.

„Mannheimer Sommer: Internationales Festival für Musik und Theater von Mozart bis heute“ – Do 16.6. bis So 26.6., Nationaltheater Mannheim, Schloss Schwetzingen; Karten/Info: 0621 1680150, nationaltheater-mannheim.de, mannheimer-sommer.de