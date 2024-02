Man kennt ihn als den Ritter von der traurigen Gestalt, der gegen Windmühlen kämpft und seine Dulcinea im Herzen trägt: Don Quijote, der Grenzgänger zwischen Traum und Wirklichkeit, besucht Pirmasens.

Oder genauer: sein Schöpfer Miguel de Cervantes – als Figur eines der erfolgreichsten Musicals aller Zeiten.

Cervantes sitzt im Verlies der Inquisition. Seine Mitinsassen drohen, sein Manuskript von Don Quijote de La Mancha zu vernichten. Um das zu verhindern, schlüpft er selbst in die Rolle seines fiktiven Helden und spielt ihnen dessen Erlebnisse vor...

Das vielfach preisgekrönte Stück von Dale Wasserman, das, vertont von Mitch Leigh, Mitte der 60er Jahre uraufgeführt wurde und gleich auf 2328 Vorstellungen am Broadway kam, hat sich bis in die Gegenwart seine Strahlkraft bewahrt. Es kommt in einer Inszenierung des Euro-Studio Landgraf in die Pirmasenser Festhalle.

„Der Mann von La Mancha“ – Do 7.3., 20 Uhr, Pirmasens, Festhalle, Karten: 06331 2392716, www.pirmasens.de/kultur