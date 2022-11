Wer sich auf die Webpräsenz von Malte Bruns begibt, fühlt sich an alte Horror-B-Movies erinnert. Unter dem Titel „Creature Feature“ sind Bruns’ Geschöpfe im „Zoom“ ausgestellt, dem Quartier des Kunstvereins Ludwigshafen in der Rhein-Galerie.

Die Homepage von Malte Bruns mit verkrüppelter grüner Monsterhand lässt etwas „Addams Family“-Nostalgie aufkommen, ein Klick auf das Pizzaecken-Menü führt weiter zu grotesken Assemblagen aus menschlichen Gliedmaßen, unförmigen Knorpelstücken in knalligen Farben und matschigen Schrumpfköpfen aus Silikon. Ein monströses Sortiment, irgendwo zwischen den schaurigen Stillleben aus abgetrennten Körperteilen, mit denen der französische Romantiker Théodore Géricault zu Beginn des 19. Jahrhunderts schockierte, und greller Kaugummi-Pop-Art.

Moderner Dr. Frankenstein mit 3D-Drucker

Bruns, 1984 in Bielefeld geboren, reflektiert in seinen Arbeiten auf durchaus humorvolle Weise heutige Möglichkeiten zur genetischen und technischen „Erweiterung“ des Menschen. Als moderner Doktor Frankenstein bedient sich der Künstler dabei vor allem des 3D-Druckers. Mit ihm erschafft Bruns bizarre Monster und körperliche Ersatzteilskulpturen, die Selbstoptimierungslust und plastische Chirurgie ironisch konterkarieren.

Horror-Show in der Shopping-Mall

Unter dem Titel „Creature Feature“ halten Bruns’ Geschöpfe nun Einzug ins „Zoom“, das Quartier des Kunstvereins Ludwigshafen in der Rhein-Galerie, und damit in eine räumliche Umgebung, die vornehmlich dem Konsum und dem schönen Schein gewidmet ist. Ein kleines bisschen Horrorshow in der Shopping Mall? Spannend!

Malte Bruns: „Creature Feature“ – 26.11. bis 14.1., Ludwigshafen, Zoom (Quartier des Kunstvereins in der Rhein-Galerie), Im Zollhof 4, Di-Sa 11-20 Uhr; Eröffnung: Sa 26.11., 16 Uhr; kunstverein-ludwigshafen.de