Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es ist eine tückische, unglaublich spannende Kunst, die Wilhelm Neusser in der Galerie Knecht und Burster in Karlsruhe zeigt. Warum man ihr gerne auf den Leim geht, und was ihren Reiz ausmacht:

Sinnlich kontrastiert der dichte Teppich aus zinnoberroten Früchten mit den kühlen Grün- und Blautönen der übrigen Flusslandschaft. Das 2021 entstandene Bild gehört in die Reihe