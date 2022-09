„Lichtung“ heißt die Ausstellung mit Werken von Tomomi Morishima, die von 25.9. bis 4.12. beim Speyerer Kunstverein im Kulturhof Flachsgasse zu sehen ist. Ein Farbkosmos von besonderem Reiz.

Buntes Konfetti aus blütenblattartigen Farbtupfern wirbelt um Badende, die ihren Urlaubsfotos entfremdet wurden. Ins Abstrakte wuchernde Vegetation brandet an die schnurgerade Geometrie knallgelber Bauhaus-Architektur. Und ein Knabe schickt sich an, in einer Landschaft aus visionärem Gelb, Türkisblau, fragmentierten Birkenstämmen und Kirschblüten-Hanami zu verschwinden.

Sinnlich und anpielungsreich

Die Malerei von Tomomi Morishima geizt nicht mit optischen Reizen. Strahlende Farben gehen einher mit einer Form, die Abstraktion und Gegenständlichkeit lustvoll in der Schwebe hält. Zusätzlich jongliert der 1984 in Paris geborene Japaner, der zunächst in Tokyo, später in Karlsruhe bei Helmut Dorner und Myriam Holme Kunst studierte, ebenso ungeniert wie gekonnt mit kunsthistorischen Verweisen. Da gibt es surreale Bildfindungen, die an Magritte anklingen. Eine Skulptur von Constantin Brancusi bekrönt Morishimas „Yellow House“ (2021). Vor allem aber erkennt man eine deutliche stilistische Nähe zu Gegenwartskünstlern wie Norbert Bisky und Matthias Weischer, deren Neue Figuration Morishima mit Aspekten der japanischen Ästhetik fusioniert.

Aufbruch ins Imaginäre

Und dann wäre da noch, last but not least, die Renaissance der romantischen Rückenfigur à la Caspar David Friedrich. Auch bei Tomomi Morishima dient sie als Stellvertreter des Betrachters, als Einladung, die imaginäre Landschaft der Malerei zu betreten. Wobei Morishima kein Nebelmeer vor uns ausbreitet, sondern einen flirrenden Farbkosmos, der letztlich abstrakt bleibt – lockend zwar, aber rätselhaft.

Tomomi Morishima: „Lichtung“ – 25.9. bis 4.12., Speyer, Kunstverein, Kulturhof Flachsgasse, Flachsgasse 3, geöffnet: Do-So 11-18 Uhr, Eintritt frei, Info: kunstverein-speyer.de