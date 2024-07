Mehr als 80 Anbieter haben sich für die Ausstellung „Maison & Jardin“ von 26. bis 28. Juli in Neustadt-Mußbach angekündigt.

Auf dem Gelände des Herrenhofes gibt es allerlei sorgfältig Gestaltetes rund um Haus und Garten, aber auch für die Käuferinnen und Käufer selbst.

„Selbst Stammgäste werden überrascht sein von der neuen Optik im Herrenhof und den umgebenden Höfen. Ein erweitertes Aussteller-Portfolio mit über 80 Anbietern offeriert Schönes für Haus und Garten sowie jede Menge Lifestyle rund um die Themen Mode, Schmuck und Kulinarik. Schwungvolle Musik, Tastings und Vorführungen sorgen für beste Unterhaltung“, teilt der Veranstalter, das Lübecker Unternehmen Das Agenturhaus, mit. Und weiter: „Wir freuen uns über den vergrößerten Ausstellungsbereich im Herrenhof, der durch die Rodungsarbeiten der Fördergemeinschaft Herrenhof entstanden ist.“ So könnten mehr Aussteller im Herrenhof platziert werden.

Halsschmuck: Nicht nur Wohnung und Garten stehen bei »Maison & Jardin« im Blickpunkt. | | Foto: Das AgenturHaus GmbH

Wie bisher ergänzen die Innenflächen aller drei Höfe mit Mode, Schmuck und Mobiliar die Verkaufsausstellung. Nicht mehr genutzt wird der schmale Bereich hinter der alten Villa, so dass der zweite Eingang nun am Weinbiet platziert ist. Der hauptsächlich genutzte Eingang befindet sich in der Herrenhofstraße. Angeboten werden Pflanzen, Mobiliar wie Sonnenliegen, Wasserspiele , Dekoartikel und vieles mehr.



Maison & Jardin: Fr/Sa 26./27.7., 10-18 Uhr; So 28.7. 11-18 Uhr, Herrenhof, Neustadt-Mußbach, Karten online: www.maison-et-jardin.de; Tageskasse: 10 Euro pro Erw./Kinder bis einschließlich 17 Jahre erhalten in Begleitung eines Erwachsenen kostenfreien Eintritt