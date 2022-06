Musik aller Couleur, Kleinkunst, Show zwischen der Hauptbühne auf dem Schillerplatz und dem Künstlermarkt, zwischen Altstadt und Vergnügungspark am Rheinufer. Und viel Bezug zur Buchdruckerkunst. Das ist die Mainzer Johannisnacht.

Lange pandemiebedingt vermisst, kann nun vom 24. bis 27. Juni vier Tage lang ihr Neustart gefeiert werden. Die Tradition des Volksfest reicht weiter zurück: 1968, im Jahr des 500. Todestages von Johannes Gutenberg, war die Johannisnacht ins Leben gerufen worden und wird seitdem in Erinnerung an den Erfinder des Buchdrucks gefeiert – besonders lebendig rund um den Johannistag am 24. Juni.

Alter Zunftbrauch der Buchdruckertaufe

Zu den beliebten Traditionen zählt das „Gautschen“, die Buchdruckertaufe. Mit dem alten Zunftbrauch werden in einem großen Wasserfass symbolisch die Sünden der Lehrjahre und der Bleistaub abgewaschen. Heutzutage werden auf fröhlich-spritzige Art vor allem Mediengestalterinnen und -gestalter auf der Bühne getauft. Weiteres historisches Element: das Preisquadräteln, ein mittelalterliches Würfelspiel der Druckerzunft. Vorm Gautschen findet es am Samstagnachmittag auf der Gutenbergbühne statt. Das Gutenberg-Museum lädt dazu ein.

Vielgestaltiges Musik- und Kulturprogramm

Das Musik- und Kulturprogramm ist kaum zu überblicken. Liedermacher, Pop, Salsa, Jazz, Balkan-Beats – nichts fehlt, um das Flanieren, die Wege durch die Stadt, unterhaltsam und entdeckungsreich zu gestalten. Der Kleinkunst ist die Bühne am Bischofsplatz gewidmet, verbunden mit einem Büchermarkt, der SWR bespielt die Gutenbergbühne, den Winzern gehört der Marktplatz. Und fürs Volksfest am Rheinufer werden rund 150 Fahrgeschäfte und Stände angekündigt. Weitere Glanzlichter setzen eine Segelregatta am Samstagnachmittag und der Drei-Brücken-Lauf, der am Sonntag um 10 Uhr gestartet wird. Viel zu erleben, bis am Montagabend das Feuerwerk über dem Rhein den prachtvollen Schlusspunkt setzt.

Mainzer Johannisnacht, 24.-27.6., Eröffnung 24.6., 20 Uhr, Schillerplatz. Programm und weitere Infos: www.mainzer-johannisnacht.de