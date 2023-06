Der 500. Todestag von Johannes Gutenberg gab 1968 den Anstoß. Geworden ist daraus die größte Party im Feste-erprobten Mainz: die Johannisnacht. Ab Freitag, 23. März, herrscht wieder Ausnahmezustand in der Landeshauptstadt.

In Erinnerung an den großen Erfinder des Buchdrucks wird rund um den Johannistag am 24. Juni an vielen Schauplätzen in der Stadt gefeiert, was das Zeug hält.

Gerechnet wird nach den bisherigen Erfahrungen mit einer halben Million Besuchern. Viele davon werden sich vor den Bühnen einfinden, wenn Akteure wie Andreas Kümmert (Freitag, 23. Juni, 22 Uhr, Schillerplatz), Brassmachine (Freitag, 22 Uhr, SWR-Gutenbergbühne), Guildo Horn und die orthopädischen Strümpfe (Montag, 20.45 Uhr), Ross Anthony (Sonntag, 16 Uhr), die Dicken Kinder (Samstag, 20 Uhr, alle SWR-Gutenbergbühne) und zahllose weitere Künstler vom Liedermacher über Rock- und Jazzbands bis hin zu Trachtengruppen die Stimmung anheizen. Dazwischen locken Kabarett und Kleinkunst, Theater – und viele Gelegenheiten zum Flanieren und Stöbern, etwa beim beliebten Künstlermarkt zwischen Kurfürstenbrunnen und Fischtorplatz.

Zu quirliger Lebendigkeit tragen Straßenkünstler bei, mal erklingen Dudelsack-Melodien der „Moguntia Pipes and Drums“ nach schottischem Vorbild, mal wird mit Stelzen oder riesigen Seifenblasen ein Spektakel geboten. Mit ihrem mobilen Marionettentheater ist die „Compagnie les Contes d’Asphaldt“ unterwegs. Auch Walking Acts und das dynamische Kammermusikensemble Laubenheim haben ihren Besuch angekündigt. „Two and a box“ und andere mischen sich ebenfalls unters Volk. Jörn Kölling kommt mit seinem Theater-Fahrrad vorbei und erzählt über das Leben Gutenbergs.

Gutenberg und Gautschen

Natürlich sind Johannes Gutenberg und die Buchdruckerkunst ein besonderer Schwerpunkt des Festes. Zu den beliebten Traditionen zählt das „Gautschen“, die Buchdruckertaufe (Samstag um 16 Uhr, SWR Gutenbergbühne, Liebfrauenplatz). Mit dem alten Zunftbrauch werden symbolisch die Sünden der Lehrjahre und der Bleistaub abgewaschen – und zwar in einem großen, mit Wasser gefüllten Holzfass. Heutzutage werden auf der Bühne vor allem Akteure der Medienbranche getauft. Hinzu kommt das Preisquadräteln, ein mittelalterliches Würfelspiel der Drucker. Vor dem Gautschen findet es traditionell am Samstagnachmittag auf der Gutenbergbühne statt.

Weitere Höhepunkte sind der mittlerweile 31. Drei-Brücken-Lauf (So 10 Uhr, ca. 8,4 km), der große Jahrmarkt am Rheinufer mit seinen Buden und Fahrgeschäften sowie zum Abschluss das große Feuerwerk am Montagabend gegen 22.30 Uhr.

Info

, 23.-26.6.; Eröffnung Fr. 23.6., 20 Uhr; Infos und Programm: www.mainzer-johannisnacht.de; www.mainz.de