Was haben Glücksbärchis, Brausepulver-Tütchen, der Zauberwürfel und das „Dallas“-Poster gemeinsam? Es sind Erinnerungsstücke, die der Magier Fabian Kelly auf dem Dachboden gefunden und für sein neues Solo-Programms nutzt.

Kindheit der 80er und 90er Jahre lebt auf, wenn der Rheinhesse Kelly am 9. November im Theater Alte Werkstatt in Frankenthal seine Zuschauer mit „Erinnerungsstück – Magie, Momente, Monchichis“ zu einer Zeitreise an die Hand nimmt, gewürzt mit Anekdoten, schrägen Fakten und viel Zauberei, bei der laut Kelly auch die Gäste gefordert sein werden. Das Ganze wird zudem angerichtet mit Stand-up-Comedy und unterhaltsamen Lebensweisheiten. „Wir werden gemeinsam lachen, staunen und in Erinnerungen schwelgen. Es wird also lustig, magisch – und ja, auch sehr, sehr peinlich“, kündigt Fabian Kelly an, der seit über 30 Jahren als Zauberkünstler auf der Bühne steht.

Fabian Kelly: „Erinnerungsstück“ – Mi 9.11., 20 Uhr, Frankenthal, Theater Alte Werkstatt, Karten: 06233 354826, www.tawfrankenthal.net