Auch in den ersten Monaten des Jahres läuft das Begleitprogramm zur Ausstellung „Müllmonster-Alarm!“ im Kindermuseum Junges Schloss in Stuttgart weiter. Das Angebot richtet sich an Kinder ab vier Jahren bis zum Ende des Grundschulalters.

Familien machen sich hier mit einer Stempelkarte in der Hand auf die Jagd. Ihre Beute: Antworten auf Fragen rund um ein wichtiges Thema, das man aber gern von sich wegschiebt – Antworten rund ums Thema Abfall. Was wissen wir über Müll, wenn er erst einmal in der Tonne gelandet ist? Was passiert danach mit Bananenschalen, Plastik und Co.? Und gab es Recycling schon in früheren Zeiten? Die Besucher lernen die Stationen des Mülls kennen. Sie erfahren auch, wie ein Müllauto von innen aussieht und wie aus Abfall Neues entstehen kann. In der „Offenen Werkstatt“ (jeden So 14-16 Uhr) wird dieses Prinzip vor Ort umgesetzt: Kreativität ist beim Basteln gefragt, wenn aus Altem Neues wird.

Im März (Sa 18.3., 14-15 Uhr) erklären Experten der Abfallwirtschaft zum „Internationalen Weltrecyclingtag“ ihre Arbeit (für Kinder ab 6 Jahren, Kosten im Eintritt enthalten). Familienführungen laufen samstags, unter anderem am 25.2. und 25.3. (Beginn 14.30 Uhr, Kosten: 3 Euro pro Person zuzüglich Eintritt).

„Müllmonster-Alarm!“, ab etwa 4 Jahren, bis 30.7., Stuttgart, Kindermuseum Junges Schloss/Landesmuseum Württemberg – Altes Schloss, Schillerplatz 6, in der Regel geöffnet Di-So 10-17 Uhr; junges-schloss.de