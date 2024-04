Inmitten der malerischen Landschaft der Pfalz lädt im Leiningerland die idyllische Gemeinde Großkarlbach Besucher ein, sich in einer Atmosphäre von Ruhe und Gelassenheit zu erholen – oder Veranstaltungen von Jazz bis Mühlenkultur zu erleben.

Für Naturliebhaber bietet Großkarlbach ein reiches Angebot an Outdoor-Aktivitäten. Die kleine Gemeinde ist auch bekannt für ihre exquisiten Weine und vielfältige Gastronomie. Die rebenüberspannten Ortsstraßen mit ihren liebevoll restaurierten Winzerhäusern schaffen eine entspannte Urlaubsatmosphäre.

Touristik und Kulinarik

Genuss wird in dem schmucken Dorf großgeschrieben, wie gehobene Gastronomie, zwei Hotels, Ferienwohnungen sowie namhafte Winzerbetriebe unterstreichen: Zahlreiche Weingüter und Winzer laden Besucher dazu ein, edle Tropfen zu verkosten und die Geheimnisse der Weinherstellung zu entdecken. Bei einer Weinprobe kann man die Vielfalt der regionalen Rebsorten kennenlernen und sich von der Qualität der Pfälzer Weine überzeugen. Darüber hinaus verwöhnen gemütliche Restaurants und Straußwirtschaften ihre Gäste mit regionalen Spezialitäten und saisonalen Köstlichkeiten. Ob deftige Pfälzer Hausmannskost oder feine Gourmetküche – Genießer jeder Couleur kommen hier auf ihre Kosten.

Mit großem Engagement wurden in den zurückliegenden Jahren bei Dorfverschönerungswettbewerben zahlreiche Preise errungen – unter anderem als Landessieger „Unser Dorf soll schöner werden“. Dafür sorgen nicht zuletzt die Sehenswürdigkeiten , wie die evangelische Kirche im Dorfzentrum mit ihrem 48 Meter hohen Turm und das Mühlenmuseum in der malerischen Kändelgasse.

Authentische Mühlenkultur erleben

Als „Sieben-Mühlen-Dorf“ ist es geradezu eine Verpflichtung für Großkarlbach, am Pfingstmontag (20. Mai) beim bundesweiten Mühlentag Präsenz zu zeigen. Dann können drei der ehedem sieben Großkarlbacher Mühlen besichtigt werden. Die zentrale Mühle ist die vor einigen Jahren liebevoll restaurierte Dorfmühle mit dem weithin bekannten Mühlenmuseum. Hier stehen fachkundige Mitglieder des Großkarlbacher Mühlenvereins zur Erläuterung der Mühlentechnik, der Mühlengeschichte und speziell der Geschichte der alten Dorfmühle zur Verfügung. Beim Mühlespiel lassen sich die Kräfte messen. Der „Sieben Mühlen Kunst- und Kulturverein“ lädt zu Speis und Trank. Gegenüber der Dorfmühle im Alten Rathaus ist eine Kunstausstellung mit den Bildern der Künstlergruppe „Die Treidler“ aus Frankenthal zu sehen.

Stets im Fokus des Aktionstags: die Dorfmühle. | Foto: gratis

Auch die Pappelmühle im Mühlweg öffnet ihre Türen und wird vom Großkarlbacher Motor- und Touristik-Club mit bewirtschaftet. Hier wird noch vom Besitzer und letzten Müller aus Großkarlbach genutzte Mühlentechnik aus dem 20. Jahrhundert gezeigt. Eine besondere Attraktion ist der gewaltige 15-Liter Einzylinder-Dieselmotor, der früher die Mühle angetrieben hat. Auf Wunsch wird er in einer eindrucksvollen Aktion gestartet und setzt die gesamte Mühlentechnik in Bewegung.

Zu besichtigen ist nicht zuletzt die Rheinmühle am Ende der Kändelgasse, deren Technik 1926 einem Brand zum Opfer fiel. Noch zu sehen ist das ehemalige Wasserhaus, in dem sich einst drei mächtige Wasserräder drehten. Das Gebäude wurde in alter Form wieder errichtet. Das Mühlengebäude wird für kulturelle Veranstaltungen wie die „Großkarlbacher Lange Nacht des Jazz“ und für private Feste genutzt. Am Mühlentag sind alte Bilder der Mühle ausgestellt, das Rheinmühlenteam bewirtet die Gäste. Bewirtschaftet aber nicht zu besichtigen ist zudem die Heckmühle. Fast traditioneller Höhepunkt des Mühlentags in Großkarlbach ist das Entenrennen auf dem Eckbach um 15 Uhr. In diesem Jahr schwimmen die Enten erstmals durch das frisch sanierte Gewölbe in der Kändelgasse. Lose dafür gibt es in allen Mühlen.

Beliebter Treffpunkt: das Maifest im Wein- und Sektgut Schreier in Großkarlbach. | Foto: gratis

Großkarlbach ist nicht nur ein Ort zum Genießen und Entspannen, in der Weinbaugemeinde am Eckbach, in der knapp 1200 Einwohner zuhause sind, ist über das Jahr hinweg auch ganz schön viel los.

Maifest eröffnet Festereigen

Den Reigen der Feste und Aktivitäten eröffnet das Maifest, das am letzten April-Wochenende sowie am 1. Mai rund um die Vinothek des Wein- und Sektguts Schreier gefeiert wird. Ein abwechslungsreiches Musikprogramm und eine mediterrane Speisekarte mit vielen Produkten aus Italien laden Gäste zum Verweilen und Genießen ein. Kenner freuen sich schon auf den mediterranen Pflanzen- und Terracottamarkt. Alle Infos zum Fest unter www.wein-sektgut-schreier.de

Lange Nacht des Jazz

Im Sommer folgt die „Lange Nacht des Jazz“, diesmal am 13. Juli, in sechs Winzerhöfen und der protestantischen Kirche. Die Veranstaltung hat mittlerweile eine bemerkenswerte Tradition. 2002 fand sie zum ersten Mal statt und war 2006 Teil der Kampagne „Deutschland – Land der Ideen“. Das Line-up umfasst sieben Bands, unter anderem wird die Unnerhaus Jazz-Band zu hören sein, dazu Laurels & Hardys Dixie-Band und der Hot-Club Allemagne mit Jazz im Stil Django Reinhardts und Stephane Grappellis – um nur einige zu nennen.

Kändelgassenfest

Am letzten Juli-Wochenende steht das weithin ausstrahlende Kändelgassenfest im Terminkalender. Eine große Weinwanderung lockt wiederum im Spätsommer viele Gäste an, und im September wird Kerwe gefeiert, bevor der Weihnachtsmarkt den Jahresausklang ankündigt.

Zahlreiche Weinwanderwege bieten attraktive Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten in der Natur, etwa der Kraut- und Rüben-Radweg sowie der Eckbach-Mühlenwanderweg.

Deutscher Mühlentag – Pfingstmontag 20.5., 11-17 Uhr: Mühlenfest an der Alten Dorfmühle, Pappelmühle, Rheinmühle und Heckmühle, Aktivitäten und Veranstaltungen in und um Großkarlbach, Infos und Termine: www.grosskarlbach.de