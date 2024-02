Was für ein wundervolles Album! Die Lusitanian Ghosts setzen ihren ganz eigenen, höchst melodischen Indie-Rock aus vertrauten Facetten zusammen: Klingt da nicht John Butler an? Und erinnert diese Stelle nicht entfernt an Edwyn Collins?

Dann aber doch wieder nicht. Die Rezension spricht von: „Indie-Rock mit heller, schimmernder, akustischer Note. Eigentlich. Dazu Sixties-Beats und viel Byrds-Feeling“. Und von „schwirrendem Gitarren-Sound (...) mit agil gespieltem Vintage-Bass und treibendem Schlagzeug“. Das trifft es gut.

Für die Musik des portugiesischen Künstlerkollektivs um die beiden Singer-Songwriter Neil Leyton und Mikael Lundin, genannt Micke Ghost, sollte man aber tatsächlich wohl besser keine Schubladen bemühen. Ungewöhnlich ist schon die Instrumentierung mit traditionellen Saiteninstrumenten, Chordophonen, die in Portugal liebevoll „lusitanische Geister“ genannt werden. Die Band erweckt diese fast vergessenen Folk-Violen wieder zum Leben: Lundin spielt die Viola Amarantinia, Abel Beja die Viola Terceira, António „ToZé“ Bexiga die Viola Campaniça und Bassist Janne Olsson die Viola Beirão. João Sousa ergänzt die Besetzung an den Drums und der Rahmentrommel Adufe. Dazu passt, dass die Lusitanian Ghosts ihre Stücke analog produziert haben, was dem Album nicht nur den besonderen Akustik-Sound, sondern auch eine Art Live-Charakter verleiht.

Songs mit Herz und Seele

Es sind Songs mit Seele, die hörbar aus dem Herzen kommen und mal zutiefst berühren, mal rhythmisch-rockig mitreißen. Die Lyrics greifen politische Themen wie den Ukraine-Krieg ebenso auf wie persönliche Schicksalsschläge. Und bei aller Abwechslung ist die Platte doch aus einem Guss. Und sie hat Suchtpotenzial: Der Schlussakkord im melancholisch-nachdenklichen „Bright Lights“, dem letzten Stück des Albums, ist kaum verklungen, da muss man die Nadel einfach wieder an den Anfang setzen – und wird mit Sicherheit manch neue Facette in den nur vordergründig eingängigen, radiotauglichen Songs entdecken.

Lusitanian Ghosts: »III«, als Mono- und Stereo-Version auf Vinyl, jeweils 18,99 Euro, etwa auf jpc.de, Bandinfos

An dieser Stelle finden Sie ein Video via YouTube.

