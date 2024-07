Bald sind Sommerferien – und dann? Das Nichtstun feiern oder möglichst viel Programm machen? Für unternehmungslustige Familien haben wir einige Tipps aus Rheinland-Pfalz.

Ferienstart auf der Hardenburg

Gleich zu Beginn der Ferien warten die Burgerlebnistage für Kinder auf der Schloss- und Festungsruine Hardenburg bei Bad Dürkheim: Am Samstag und Sonntag, 13./14. Juli, läuft das Programm von 11 bis 17 Uhr. Unter dem Titel „Burgen und Legenden: Riesen!“ erleben die Besucherinnen und Besucher laut Ankündigung eine „Zeitreise ins Mittelalter und in die Welt der Riesen“. Ein Ritter auf Stelzen begrüßt die Gäste, im Burghof zeigen ein Schmied und eine Ledermeisterin ihr Handwerk; Kosten: Eintrittspreis zur Burg, Anmeldung nicht erforderlich.

Trifels und Berwartstein für Familien

Die Pfälzer Burgen zählen ja nicht von ungefähr zu den Ausflugszielen, die auch bei Familien beliebt sind. Reguläre Führungen könnten den Nachwuchs jedoch langweilen oder überfordern. An manchen Terminen werden jedoch ausgewählte Fragen kindgerecht angegangen. So organisiert der Trifelsverein für Familien mit Kindern am Donnerstag, 18. und 25. Juli, jeweils 11 Uhr, eine Kinderführung auf Burg Trifels. Es geht um Fragen wie: Wo wohnte der Kaiser, wo stand das Ritterhaus, woher kam das Wasser? Wo wurde Richard Löwenherz gefangen gehalten? Dieser Rundgang dauert rund eine Stunde. „Holzschwerter und Schilde können gerne mitgebracht werden“, so die Ankündigung. Der Preis ist im Burgeneintritt enthalten; eine Anmeldung erforderlich unter info@trifelsland.de. Informationen auch zu weiteren Veranstaltungen im Internet unter www.burgenlandschaft-pfalz.de.

Sehr anziehend auf Besucher jeden Alters wirkt außerdem die Burg Berwartstein in Erlenbach bei Dahn, derzeit täglich geöffnet. Waffenkammer, Folterkammer, Burgbrunnen, Aussichtsterrasse – alles vorhanden; den Flyer und wichtige Informationen gibt es unter www.burgberwartstein.de.

Fußball auf Ehrenbreitstein

Die Festung Ehrenbreitstein über Koblenz veranstaltet bereits diese Woche, am Sonntag, 7. Juli, 11-17 Uhr, ein Kinderfest zur interaktiven Familienausstellung „Fußballfieber – Fußballgeschichte(n) aus Rheinland-Pfalz“, bei dem die jungen Besucherinnen und Besucher an mehr als 20 Stationen ihr Können und Wissen rund um den Fußball ausprobieren können (Kosten: Museumseintritt). Die Ausstellung ist dann aber auch während der Sommerferien täglich geöffnet (Mo-So 10-18 Uhr) und endet erst am 3. November. Info unter www.tor-zum-welterbe.de/festung-ehrenbreitstein.

Actionbound in Bad Dürkheim

„Froschige Ferien mit Greta Grasfrosch!“ – so lautet der Titel des mehrteiligen Actionbounds rund um die Welt der Lurche, den das Pfalzmuseum für Naturkunde in Bad Dürkheim von 13. Juli bis 25. August für Familien mit Kindern zwischen 8 und 12 Jahren anbietet. Er führt durch die Sonder- und Dauerausstellung des Museums, schickt die Spieler per Smartphone auf Entdeckungstour ins Dürkheimer Bruch und bietet sogar Aufgaben für daheim. Wer das Spiel erfolgreich abschließt, erhält im Museum eine kleine Überraschung (Kosten inklusive Eintritt 12 Euro, Actionbound-App erforderlich). Man bekommt vor Ort einen Materialbeutel ausgehändigt und darf das Museum während der Ferien beliebig oft besuchen; Info unter pfalzmuseum-online.de/Greta.

Biosphärenakademie in Lambrecht

In Lambrecht wurde in diesem Jahr die Biosphärenakademie eröffnet. Die Einrichtung will Menschen das Biosphärenreservat Pfälzerwald/Nordvogesen, seine Grundlagen und Besonderheiten auch über Veranstaltungen näherbringen. Eine „Nachtexkursion zu den Eulen und Fledermäusen“ läutet am Sa 13.7. das Sommerprogramm ein (20.30-23 Uhr): Familien mit Kindern ab sechs Jahren erfahren, wie sich nachtaktive Tiere an das Leben in der Dunkelheit angepasst haben (Kosten: 4 Euro für Erw./2 Euro für Kinder). Zu den Veranstaltungen zählt auch ein Solartag – mit Experimenten rund um die Sonnenenergie; es soll sogar etwas gekocht werden (So 28.7., 10-14 Uhr, mit Kinder ab 10 Jahren, 6 Euro pro Person). Eine Anmeldung ist jeweils erforderlich, per Mail: i.mansmann@pfaelzerwald.bv-pfalz.de oder 06325 9552-45; Treffpunkt ist dann am Haupteingang der Pfalzakademie, Franz-Hartmann-Straße 9, Lambrecht. Info: www.pfaelzerwald.de/biosphaerenakademie/