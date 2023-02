Noch heute singen selbst Kinder mit: „Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe ich ein Lied für dich. Von neunundneunzig Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont ...“ Sängerin Nena ist nach wie vor präsent – und demnächst wieder live zu erleben.

Ballons (weiß und groß) sorgen in diesen Tagen für Schlagzeilen sowie politische Irritationen. Und sind möglicherweise in ein, zwei Jahren schon wieder vergessen? Oder werden sie ins Langzeitgedächtnis übernommen, so wie es in der Pop-Landschaft Nenas „99 Luftballons“ (rot und klein) geschafft haben? 40 Jahre ist es her, da landete die Band Nena, benannt nach dem Künstlernamen ihrer Frontfrau, diesen Riesenhit der Neuen Deutschen Welle (NDW), dessen Text in trauriger Realitätsnähe festhält, dass einem Kriegstreiber wohl jeder Vorwand recht kommt, Orte in Schutt zu legen.

Kein „One Hit Wonder“

Während manch anderer Künstler ein zwiegespaltenes Verhältnis zu alten Hits hat, scheint das bei Nena anders zu sein: „Happy Birthday, my dearest 99 Luftballons“, schrieb die Sängerin am 23. Januar 2023 auf ihrer Internetseite. Sie versprach dem Lied (und seinen Fans): „Bis heute hat es nie ein Konzert ohne Dich und mich gegeben und das wird auch so bleiben.“ Gabriele Susanne Kerner, am 24. März 1960 in Hagen geboren, ist bekanntermaßen kein „One Hit Wonder“ geworden, sondern begeisterte ihr Publikum unter anderem mit „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“ und „Wunder gescheh’n“. Sie hat fast 30 Alben veröffentlicht und die Auflösung der Band Nena beruflich um Jahrzehnte überlebt. Der Hype um sie ist jedoch abgeebbt.

NDW-Berühmtheit feiert Hit-Geburtstag

Die NDW-Berühmtheit und leidenschaftliche Mutter wurde später als Teilnehmerin von Shows wie „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ und Jurorin in Casting-Shows erneut einem breiteren Publikum bekannt. Ihr 2020 veröffentlichtes Album „Licht“ kam aber nicht überall an, in einer laut.de-Kritik heißt es, Nena „beschallt uns mit Esoterik und seichtem Schlager“.

Stärker als geheimnis- und seelenvoll aufgeladene Liedzeilen polarisierten dann jedoch Nenas Instagram-Aktivitäten und einige ihrer Aussagen während der Pandemie, mit denen sie Proteste gegen Corona-Regeln unterstützte. Auf ihrer Tour 2023 will Nena nun den runden Geburtstag ihres Ballon-Hits feiern. „Let’s rock and sing and laugh and dance“, schrieb sie im Januar: „Lasst uns rocken, singen, lachen und tanzen“. Wer tanzt mit?

„Wir gehören zusammen“-Tour – Nena-Open-Air, Do 8.6., 20 Uhr, Bruchsal, Schlosspark, Karten: www.reservix.de