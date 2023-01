Mit seinem grauen Popeline-Anzug und dem gelben Pastellhemd wirkt er wie aus der Zeit gefallen. Unter der Hochwasserhose kommen Westernstiefel zum Vorschein. Schon das Erscheinungsbild Gringo Mayers ist – einprägsam. Seine Songs sind es nicht minder.

Auf den ersten Blick erscheinen die Video-Clips von Gringo Mayer schräg, spiegeln auf witzige Weise die Welt. Doch dahinter steckt mehr. Songs und Bilder weiten – ausgehend von ganz alltäglichen Ereignissen und Dialogen – den Blick für eine zerfallende Gesellschaft. Vor der tristen Kulisse aufgegebener Läden in der Ludwigshafener Innenstadt und der Baustelle am Berliner Platz stellt der Underdog mit Kreativpotenzial zum Beispiel mit rauer Bluesstimme in breitem Pfälzisch und mit gewissem Prollfaktor die Sinnfragen des Daseins einfacher Menschen. Die akustische Melancho-Gitarre zeugt von ernster Singer-Songwriter-Qualität, der Refrain „Ajoo“ lädt aber doch zum fröhlichen Mitsingen ein.

Ungewöhnlich wie authentisch

Gringo Mayer ist so ungewöhnlich wie authentisch und gibt gerne preis, ein waschechter Ludwigshafener zu sein. „Mit blauem Fleck auf der Stimme und dem derbsten Dialekt spielt er sich in verschiedenen Bands die Finger wund“, heißt es in seiner Biografie. Sein erstes Solo-Album „Nimmi normal“, das er live im Gepäck hat, bescherte ihm schnell weithin Aufmerksamkeit – und inzwischen ein namhaftes Label. „So schön hat der Blues in der deutschen Sprache lange nicht mehr geklungen“, bescheinigt die Rezension.

Geschichten aus einer „Hartz und herzlich“-Welt

Ob der Begriff „schön“ es trifft, sei mal dahingestellt. Vermutlich ist das auch eher subtil ironisch gemeint. Aber bemerkenswert sind diese Songs allemal. Mal melancholisch sinnierend, mal rockend skizziert Mayer mit seinem coolen Mundart-Blues das Leben am sogenannten „Rand der Gesellschaft“, wie sich das ja eigentlich für das Genre gehört. Er verweist auf die wachsende Kluft zwischen Armen und Superreichen („Des is brudal“) – ganz ohne moralisierend erhobenen Zeigefinger. Oder er nimmt frech und frei einfach mal die Lärmbelästigung der feucht-fröhlich feiernden Nachbarn im Plattenbau auf die Schippe („Ru’ do driwwe“). Unterm Strich sind es Geschichten aus einer Art „Hartz und herzlich“-Welt, mit denen der Musiker dem Leben im Ludwigshafener Ghetto, aber auch der Gesellschaft allgemein augenzwinkernd einen Spiegel vorhält.

Seine Musik nennt Gringo Mayer übrigens Indie-Blues – mit Betonung auf Indie. Denn er sprengt gerne Genre-Grenzen. Die Pfälzer Mitgröl-Hymne „Allahopp“ zum Beispiel kommt im Reggea-Rhythmus daher, und live reißt er schon mal rappend das Publikum mit.

Gringo Mayer: Do 19.1., 20 Uhr, Mannheim, Capitol; Fr 27.1., 20 Uhr, Kaiserslautern, Kammgarn, Karten: eventim.de; Fr 20.1., 19.30 Uhr, Wiesbaden, Schlachthof, reservix.de; Fr 17.2., 20 Uhr, Speyer, Philipp eins, www.mein-event.com