Beim Boogie-Woogie fliegen seine Finger nur so über die Tasten, aber Luca Sestak weiß auch mit einer sympathischen Singstimme und leisen Tönen am Piano zu berühren. In Grünstadt ist das Ausnahmetalent an den Tasten live zu erleben.

Zwischen Jazz, Pop, Blues und Funk verortet ihn die Rezension. Und immer wieder unternimmt er auch wirkungsvolle Abstecher in die Klassik. Der Wahlmannheimer und Absolvent der Pop-Akademie hat stand mit 13 bei „Jugend musiziert“ ganz oben auf dem Treppchen. Seit Jahren fasziniert er schon mit Klavierkonzerten in verschiedener Besetzung und verbucht auf Youtube Millionen Klicks. Jetzt schickt er sich mit einem Plattenvertrag bei Sony und dem bemerkenswerten Debüt „Right or Wrong“ an, die ganz großen Bühnen zu entern.

Sestak schreibt Songs, die sich gefühlvoll einschmeicheln und doch ihren eigenen Reiz entfalten. Da sitzt er zum Beispiel im Clip des melancholisch-nachdenklichen „We Do Wrong“ an einem brennenden Klavier, was im Zusammenspiel mit einer wundervollen Musik aber nicht bedrohlich wirkt, sondern eine intime Kaminatmosphäre zaubert. Und beim fetzigen „Better Give Up“ wiederum kann der Zuhörer die Füße garantiert nicht stillhalten. So verspricht das Konzert des 27-Jährigen mit Alexander Broschek am Bass und Nicholas Stampf am Schlagzeug spannende Unterhaltung mit vielen musikalischen Facetten – und Sestak selbst „eine Musik, wie man sie noch nicht erlebt hat“.

„Grünstadter Sternstunden“ mit dem Luca Sestak Trio: Sa 9.4.,

20 Uhr, Grünstadt, Weinstraßencenter, Karten: reservix.de sowie info@kulturverein-gruenstadt.de