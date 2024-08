Auf seiner ersten, äußerst erfolgreichen Tour mit dem Debüt-Album „Lost Tape“ begeisterte er im vergangenen Jahr das Publikum . Jetzt geht er mit seinem neuen Album „Phase“ auf Tour und macht auch Station in Kaiserslautern.

Mit seiner einzigartigen Mischung aus Rap, Pop und tiefgründigen Texten hat sich Lostboi Lino, bürgerlich Lino Schlebusch, in kürzester Zeit zu einem der spannendsten Künstler im deutschsprachigen Raum entwickelt. Seine Songs, die Themen wie Sehnsucht, Schmerz, Hoffnung und Liebe behandeln, treffen direkt ins Herz. Mit Hits wie „Verlieren“, „Kleinstadt“ und „Weiß“ hat er nicht nur die Charts erobert, sondern auch die Herzen seiner Fans gewonnen. Seine Musik ist ehrlich, roh und voller Emotionen.

Bekanntes „Taxi aus Berlin“

Auf seiner ersten, äußerst erfolgreichen Tour mit dem Debüt-Album „Lost Tape“ begeisterte er im vergangenen Jahr das Publikum auf Festivals in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie in ausverkauften Clubs. Der Song „Taxi aus Berlin“ wurde millionenfach gestreamt. Nun ist sein zweites Album „Phase“ erschienen, und er geht erneut auf Tour, mit einem Stopp im September in der Kammgarn in Kaiserslautern.

Synthies im 80er-Style

Das Musikmagazin laut.de bescheinigt dem neuen Album etwa bei dem Song „Bombay“ eine coole Mischung aus kratziger Gitarre, düsterem Bass zu fettem Schlagzeug und bei „Formular“ witzige Synthies im 80er Style zu einem lustigen Text über die Suche nach Liebe mit Blumen auf dem Weg von Amt zu Amt ... Da ist also wieder Abwechslung drin.

Satter Sound und Tiefgang

Live darf man laut Ankündigung eine große Bandbreite erwarten mit „zu viel Gitarren für Rap, zu viel Grunge für Indie und zu poppig für Rock. Stagedives? Na klar. Traurigkeit? Eher fröhliche Melancholie“ – aber stets mit sattem Sound und Tiefgang.

Lostboi Lino: Do 5.9., 20 Uhr, Kaiserslautern Kammgarn, Cotton Club; Tickets: reservix.de und eventim.de, 01806 570070