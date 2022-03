Weiches vom Stein: Dem druckgrafischen Verfahren der Lithographie widmet sich eine Ausstellung im Kleinniedesheimer Schloss. Verglichen mit Holzschnitt und Radierung ist die Lithographie ein recht junges druckgrafisches Verfahren.

1796 wurde die Technik, bei der man mit fetthaltiger Tusche oder Kreide auf eine Kalksteinplatte zeichnet, vom Münchner Alois Senefelder erfunden. Im Laufe des 19. Jahrhunderts fand das Reproduktionsverfahren rasche Verbreitung, insbesondere französische Künstler wie Eugène Delacroix und Honoré Daumier kaprizierten sich auf die Lithographie mit ihrer weichen, zeichnerischen Optik. Henri de Toulouse-Lautrec und die Postimpressionisten Édouard Vuillard und Pierre Bonnard brachten beim Lithographieren Farbe ins Spiel und verstärkten so den malerischen Effekt dieser Drucktechnik.

Entwicklung im 20. und 21. Jahrhundert

Wie sich danach die Lithographie im 20. und 21. Jahrhundert weiterentwickelte, macht eine von Oliver Bentz kuratierte Ausstellung im Schloss Kleinniedesheim anschaulich. Da gibt es, vom französischen Surrealisten André Masson (1896-1987), eine wild wogende Landschaft mit gelbrot lodernder Sonne. Der britische Pop-Art-Künstler David Hockney ist mit einem naturalistischen Porträt des Grafiksammlers Felix Mann aus dem Jahre 1969 vertreten. Einen Blick zurück auf soziale Milieus der 1920er-Jahre wirft die Schau mittels Blättern von Walter Becker, Jasha Specht und Richard Seewald. Und der Schweizer Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt (1921-1990), der nebenbei auch bildender Künstler war, zeigt uns auf einer Lithographie von 1984 einen „erschöpften Atlas“, der von der Last der Welt schier erdrückt wird. Anknüpfend an dieses Blatt liest die Schauspielerin Leslie Malton am So 3.4., 17 Uhr, in der Ausstellung Texte von Dürrenmatt.

„Die Kunst der Lithographie: Druckgrafiken aus dem 20. und 21. Jahrhundert“ – 27.3. bis 24.4., Kleinniedesheim, Schloss, Großniedesheimer Straße 1, geöffnet: So 13-17 Uhr