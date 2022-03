„Berauschet euch“ ist der Titel eines musikalisch-literarischen Programms im schönen Ambiente der Vinothek des Weinguts Mussler in Bissersheim. Musik von Brian Jones, Jimi Hendrix, Kurt Cobain und Amy Winehouse inklusive.

Nein, der einem Gedicht Charles Baudelaires abgelauschte Imperativ ist keine Aufforderung zu übermäßigem Alkoholkonsum. Vielmehr geht es im musikalisch-literarischen Programm, das Sänger David Maier, Gitarrist Matthias Schärf und Dramaturg Boris C. Motzki auf die Beine gestellt haben, um den berühmt-berüchtigten „Club of 27“ – also um jene Rockmusiker, die rauschhaft lebten und bereits mit 27 Jahren verglühten: Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain und Amy Winehouse. Ihre Songs treffen auf Lyrik von Bertolt Brecht, William Blake und Baudelaire: Mi 30.3., 19.30 Uhr, Bissersheim, Weingut Mussler, Reservierung nötig: info@weingut-mussler.de, Tel. 06359 2490. Der Auftritt am Di 29.3. in Speyer ist ausverkauft.