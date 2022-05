Lustspiel der Aufklärung : In der Oper „L’Isola d’Alcina“ treffen vier aufgeklärte Europäer auf die Zauberin Alcina. Diese stellt ihre von nüchternen wissenschaftlichen Erkenntnissen geprägten Ansichten auf den Kopf ...

Eine Insel, auf der Männer stranden, um einer betörend schönen Zauberin zu verfallen – diese Story geistert seit Homer durch die europäische Literatur. Aus der Kirke der „Odyssee“ wurde in Ariosts 1516 gedrucktem Versepos „Orlando furioso“ die Fee Alcina, die dem Christenritter Ruggiero auf ihrer Insel im Indischen Ozean gewaltig den Kopf verdreht. Eine exotische Illusions- und Verführungskünstlerin, die im weiteren Verlauf der Kulturgeschichte als Opernheldin Karriere machte: am bekanntesten ist heute Händels „Alcina“ von 1735.

Vom Mythos zum musikalischen Lustspiel

Knapp 40 Jahre später, 1772 in Venedig, wurde jene „Alcina“-Oper uraufgeführt, die jetzt durch die Schwetzinger Festspiele reanimiert wird. „L’Isola d’Alcina“, vom Haydn-Zeitgenossen Giuseppe Gazzaniga (1743-1818) auf ein Libretto von Giovanni Bertati komponiert, macht aus dem Mythos von der männerbezirzenden Zauberin freilich eine Opera buffa, ein musikalisches Lustspiel.

Wasser aus dem Brunnen des Vergessens

Vier Herren unterschiedlicher Nationalität, einen Italiener, einen Spanier, einen Franzosen und einen Engländer, verschlägt es bei Gazzaniga auf die Insel der Alcina. Da sie dem Zeitalter der Vernunft entstammen, sind sie skeptisch: Alcina ist doch mindestens 800 Jahre alt, wie kann sie da in jugendfrischer Schönheit erscheinen? Diesem Trug wollen die Männer keinesfalls aufsitzen, trinken dann aber dummerweise Wasser aus dem Brunnen des Vergessens. Alcina hat leichtes Spiel. Um die nun doch Betörten zu retten, braucht es einen fünften Ankömmling: den deutschen Baron Brikbrak, der, gegen alle Reize immun, Alcina den „alten Zopf“ abschneidet und sie so entzaubert.

Witziges Spiel mit nationalen Klischees

Was Bertati und Gazzaniga – das Duo schuf übrigens im selben Jahr wie Mozart einen einst erfolgreichen „Don Giovanni“ – mit ihrer „Insel der Alcina“ auf die Bühne brachten, ist also eine Mythen-Parodie aus der Perspektive der Aufklärung. Dazu kommt ein witziges Spiel mit nationalen Klischees, das sich bis in die musikalischen Formen verzweigt. Und mit dem Streben nach ewiger Jugend und Schönheit, das nach trügerischen Mitteln greifen lässt, rückt diese 250 Jahre alte Komische Oper obendrein ein brandaktuelles Thema in den Mittelpunkt. Christoph von Bernuth inszeniert das vergessene Werk für die Festspiele, die musikalische Leitung obliegt Werner Ehrhardt.

„L’Isola d’Alcina“, Do 12.5. (Premiere) und Sa 14.5. um 19 Uhr, So 15.5. um 18 Uhr, Schwetzingen, Rokokotheater, Karten: 07221 300100, eventim.de, swrclassicservice.de