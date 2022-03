Sie gilt als „Brettl“-Ikone mit Marathonfaktor. Auch wenn sie zuletzt wegen unbedachter Äußerungen in Sachen Corona nicht unumstritten war, hat sie doch ihre Fans. Jetzt präsentiert sie ihr Programm „Dauerbrenner“ auf den Bühnen der Republik.

„Dauerbrenner“ nennt Lisa Fitz ihr Jubiläumsprogramm. Den Titel darf das Kabaretturgestein aus München zweifellos für sich beanspruchen nach über 40 Bühnenjahren. Zumal sie auch abseits der Bühne für manche Schlagzeile sorgt, zuletzt etwa mit Äußerungen über Impftote in der EU, die heftige Reaktionen ausgelöst haben.

Urgewalt und Bürgerschreck

Sie gilt als Urgewalt, Bürgerschreck, als authentisch im Auftreten und messerscharf in ihren Pointen, keine, die den Mainstream bedient oder sich an der Political Correctness entlang hangelt – auch wenn sie dann und wann mal daneben langt. „Irren gehört zum Erfolg“, wird sie in der Ankündigung ihrer Jubiläumstour zitiert. Eine Kritikerin beschrieb die 70-Jährige, die in Zürich geboren wurde und einer weit verzweigten Künstlerfamilie angehört, mal als das „rasiermesserscharfe Weib mit dem Macho-Touch“.

Vorreiterin der Frauen auf der Kabarett-Bühne

1983 ist Lisa Fitz als erste Frau in Deutschland mit einem selbstgetexteten Kabarett-Soloprogramm aufgetreten und auf Tour gegangen. „Dauerbrenner“ ist das mittlerweile 16. Programm der bayrischen „Brettl“-Ikone, die ihre Programme auch mit Songs aus eigener Feder würzt.

Info

Lisa Fitz: „Dauerbrenner“ – Di 15.3., 20 Uhr, Mainz, Unterhaus; Mi 16.3., 20 Uhr, Ramstein, Congress Center; Fr 18.3., 20 Uhr, Hockenheim, Stadthalle; Do 28.4., 20 Uhr, Limburgerhof, Kleine Komödie; Tickets: rheinpfalz.de/ticket (für Hockenheim: eventim.de)