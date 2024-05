Wenn es im altehrwürdigen Gemäuer der Klosterruine hoch über Bad Dürkheim einmal mehr heißt „Bühne frei für den Limburg-Sommer“, dann dürfen Kulturfreunde sich auf ein abwechslungsreiches Programm mit Lokalkolorit freuen.

Internationale Künstler wie die mosambikanisch-dänische Jazzpreisträgerin Natalie Greffel (12.7., 19.30 Uhr) reihen sich an die nationale (Avant)Garde unterschiedlicher Genres, darunter zum Beispiel Kult-Komiker Ausbilder Schmidt (6.7., 19.30 Uhr). Regionale Acts spielen im buntgemischten Kulturreigen ebenfalls mit, allen voran Stefan Kahne.

Am 13. Juli, 19.30 Uhr, präsentiert der Bad Dürkheimer Gitarrist sein Solo-Album „SK – Season One“ mit gitarrenbetonter Instrumentalmusik vor heimischem Publikum. Von der gefühlvollen Ballade bis zum erdigen Gitarrenrock spiegeln die Songs aus Kahnes Feder die Bandbreite der Emotionen, ob Liebe, Freude, Zorn oder Wut. Die Produktion ist auch deshalb bemerkenswert, weil Kahne bis dato vor allem Bands und Kollegen live und bei Studioproduktionen unterstützt und stilistisch mitgeprägt hat und mit der CD jetzt erstmals solo in Erscheinung tritt. Kahnes Auftritt mit Michael Germer (dr.), Cem Firat (b.) und David Heiner (key.) markiert bereits die Halbzeit des „Limburg-Sommers“.

Das Theater an der Weinstraße probt: »Shakespeares sämtliche Werke, leicht gekürzt«. Premiere ist am 8. Juni. | Foto: Reinhold Zeit

Los geht’s mit dem Theater an der Weinstraße, das in seinem neuen Stück „Shakespeares sämtliche Werke, leicht gekürzt“ die hohe Kultur auf unterhaltsame Weise erschließt. Premiere ist am 8. Juni, 20.30 Uhr (weitere Termine: 14.6., 15.6., 21.6., 22.6., 28.6. und 29.6., jeweils 20.30 Uhr). Es folgen das Kammerorchester Berlin mit „Classic meets Pop“ (14.7., 18 Uhr), The Rattles (19.7., 19.30 Uhr), die deutsch-französische A-cappella-Gruppe Les Brünettes (20.7., 19.30 Uhr) und die Gruppe Orange mit tanzbarem Electro-World-Beat (21.7., 19.30 Uhr).

Hommage an Udo Jürgens

Zu sehen ist zudem „Die große Udo Jürgens Live-Show“ (26.7., 19.30 Uhr), eine Hommage an den großen Künstler. Außerdem darf gerockt werden, etwa zu den Pfälzer Mundart-Hymnen von Gringo Mayer und seiner Kegelband (27.7., 19.30 Uhr) und zum irischen Speed-Folk, Marke Fiddler’s Green (28.7., 19.30 Uhr). Kultur für den Nachwuchs fehlt ebenso wenig: Die Opernretter bringen Kindern ab 5 Jahren im Musikstück „Es war einmal“ auf märchenhafte Weise Klassik näher (7.7., 11 und 16.30 Uhr). Die Freie Bühne Neuwied geht im Kinderstück „Juri und das Alpaka-Lama-Drama“ (9.7., 10 und 17 Uhr) mit dem kleinen Zirkus Aruba auf Tour und lässt am 10. Juli (10 und 17 Uhr) „auf der Spukburg“ die Geister los.

Bleibt noch die Sparte Kino: Zum Lichtspielhaus unter freiem Himmel wird die Limburg an den „Kinotagen“ (31.7., 1.-4.8. sowie 7.-9.8., jeweils 20.45 Uhr, Infos: limburg-sommer.de).

Shuttlebus zur Klosterruine Limburg

Die Anreise zur Limburg ist übrigens ausschließlich per Buspendelverkehr möglich. Der Bus verkehrt vom Bahnhof Bad Dürkheim und vom Wurstmarktplatz aus ab zwei Stunden vor der Veranstaltung hoch zur Klosterruine und fährt danach auch wieder zurück. Das Busticket ist im Ticketpreis inbegriffen.

„Limburg-Sommer“ – Theater, Konzerte, Kino: 8.6.-9.8., Bad Dürkheim, Limburg, Tickets: 06322 935-4500, limburg-sommer.de, reservix.de