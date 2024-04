Stilprägend für Konzerte in „Ulis Wohnzimmer“ ist die spannende Besetzung: Zwei gegensätzliche Künstler des Liedermacher-Genres treffen aufeinander – diesmal die Berliner Singer-Songwriterin Jeanette Hubert und das Trierer Multitalent Philipp Dewald.

„Die Liedermacher sind zurück – es lohnt sich wieder, auf Texte zu hören!“ Mit diesen Worten kündigt der preisgekrönte Speyerer Liedermacher Ulrich Zehfuß sein Konzertformat „Ulis Wohnzimmer“ an. Das mit dem Textehören funktioniert in der urgemütlichen, intimen Wohnzimmer-Atmosphäre des Konzertraums im „Philipp eins“ tatsächlich prima. Zugleich kann das Publikum hier weniger bekannte Talente in aller Ruhe musikalisch und im Talk mit dem Gastgeber kennenlernen.

Stilprägend für die Veranstaltungsreihe ist aber vor allem die spannende Besetzung: Zwei gegensätzliche Künstler des Liedermacher-Genres treffen aufeinander – diesmal die Berliner Singer-Songwriterin Jeanette Hubert und das Trierer Multitalent Philipp Dewald.

Jazzige Melancholie trifft auf Chansons mit Humor

Dewald schrieb mit zwölf Jahren erste Gedichte, ist überdies Romanautor. Er nennt sich Poet und Musiker, komponiert seit rund zehn Jahren eigene Songs. In deutschsprachigen Chansons beleuchtet er am Klavier Alltägliches mit „unaufdringlichem Humor“, so die Rezension. Den idealen Sitzplatz im Auto besingt er etwa ebenso wie den kürzesten Weg zum Paradies. Im Gegensatz dazu berührt Jeanette Hubert in ihrer jazzig angehauchten Musik mit meist melancholischer Grundstimmung und ausdrucksstarker Stimme. Nach Speyer bringt sie ihr neues Album „Home“ mit.

„Es wird ein Abend voller poetischer Texte und guter Musik“, wirbt Dewald bei seinen Fans für den Auftritt in „Ulis Wohnzimmer“. Dafür spricht auch schon der Anspruch des Gastgebers.

„Ulis Wohnzimmer“: Jeanette Hubert & Philipp Dewald – Fr 3.5., 20 Uhr, Speyer, Philipp eins, Karten: 06232 699690, mein-event.shop