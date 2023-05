Die Wahl-Pfälzerin Yvonne Graf hat sich ihrer kulinarischen Leidenschaft, der Dampfnudel, buchstäblich verschrieben und Freizeitangebote dazu konzipiert. Im Interview verrät sie die Hintergründe – Termine und Rezepte gibt es außerdem.

Frau Graf, Sie sind keine Pfälzerin, sondern stammen aus Thüringen. Sie sagen, dass Sie sich hier schlagartig in die Dampfnudel verliebt haben. Bei welcher besonderen Gelegenheit ist denn „der Blitz“ eingeschlagen? Also wie genau hat die Romanze begonnen, was hat die Begeisterung ausgelöst?

Das passierte praktisch auf den ersten Bissen. 1989 legte ich mein Abitur noch in der DDR ab, kurz danach fiel die Mauer und ich reiste beglückt um die Welt. In die Pfalz verschlug es mich 1993, als ich mein BWL-Studium an der Fachhochschule Worms begann. Damals probierte ich zum ersten Mal eine Pfälzer Dampfnudel und war schockverliebt. Die Liebe entflammte 2006 erneut, als ich in die Pfalz zurückkehrte und meine Agentur Graf Corporate Events gründete. Bei der Suche nach typisch Pfälzer Rahmenprogrammen dachte ich sofort an die Dampfnudel. Denn der Kombination aus dunkler Kruste und fluffiger Hefekugel mit Kurven kann ich bis heute nur schwer widerstehen.

Nun haben Sie sich auf die „Luda“ – die Lustadter Dampfnudel – spezialisiert. Warum die? Was unterscheidet „Ludas“ von schnöden anderen Vertretern ihrer Gattung?

Fünf Dinge: Erstens trägt die „Luda“ zwei gebräunte Seiten zu Teller. Zweitens ist sie aus einem 150 Jahre alten Rezept entstanden, das noch in Sütterlin geschrieben wurde. Drittens wird sie aus Pfälzer Dampfnudelmehl gebacken. Viertens ist sie der Verwertung von Resten zugetan; die Rezepte „für den Tag danach“, zum Beispiel das „Luda“-Gratin, stoßen stets auf großen Zuspruch. Und fünftens – und das ist fast am Wichtigsten – hat sie große Lust am ungehemmten Experimentieren.

Nun scheint Ihre Begeisterung für die Dampfnudel ansteckend zu sein. Was macht Ihrer Meinung „Ludas“ so sexy, dass sie alle Herzen im Sturm zu erobern vermögen?

Die ungewohnten kulinarischen Rollen, in die die „Luda“ schlüpft. Viele kennen die Dampfnudel nur in ihrer „nackigen“ Urform, also in süßer, salziger oder allenfalls „beschwipster“ Ausführung. Dass sie auch als Karotten-, Fitness- oder Zwiebel-„Luda“ knusprig-aromatische Geschmackserlebnisse beschert, fasziniert viele Menschen. Sexy sind auch die ungewohnten kulinarischen Rendezvous im Kapitel „Kama-Luda“ wie beispielsweise die mit Würzfleisch gefüllte Kräuter-„Luda“ oder die scharfe „Luda“ mit Maiscremesuppe.

Sie haben inzwischen etliche Erlebnis-Angebote für Genießer rund um die Dampfnudel gestrickt, darunter Kochkurse und „Luda“-Feste. Warum sollte man Ihrer Meinung nach unbedingt sein ganz persönliches Dampfnudel-Date vereinbaren?

Zum einen, weil es dem Gaumen wirklich ungewöhnliche Geschmackserlebnisse beschert. Zum anderen, weil es gar nicht so schwer ist, eine perfekte Hefekugel mit zwei goldbraunen Salz- oder Zuckerkrusten hinzukriegen, wie man gemeinhin glaubt. Und weil die „Luda“ ungeheure Abwechslung in den Speiseplan bringt. Es müssen nicht immer Reis, Nudeln oder Kartoffeln sein! Hinzu kommt: Wer einmal das Geheimnis der perfekten Dampfnudel geknackt hat, wird selbst Lust bekommen, sie mit ungewöhnlichen Zutaten zu kombinieren.

Wie gestalten sich ein „Luda“-Kochkurs und ein „Luda“-Fest?

Beim „Luda“-Workshop mit Weinprobe, den ich online oder vor Ort anbiete, kochen wir gemeinsam zwei Rezepte nach: zuerst die salzige Dampfnudel, also die Urform, aus der dann später mit Sauerkraut-Belag, Senf, Gewürzgurken und Saumagen der „Luda“-Burger wird. Dann folgt die Zubereitung der Karotten-„Luda“. Beim „Luda“-Workshop, der bereits oft von Firmen gebucht wurde, haben tatsächlich schon begeisterte Menschen aus Indien, Japan und Tschechien mit mir Dampfnudeln gebacken.

Das „Luda“-Fest ist ein kulinarisch-musikalisches Event, das Firmen, aber auch Privatgruppen oder Vereine buchen können. Es gibt ein All-you-can-eat-Intermezzo mit köstlichen Karotten-„Ludas“, saftigen „Luda“-Burgern und individuellen „Luda“-Wünschen. Ist der Hunger befriedigt, sorgen Pfälzer Stimmungsmusik, Pfälzer Präzisionstrinken und die Jagd nach Elwedritsche für gute Laune.

Gibt es witzige Erlebnisse in diesem Zusammenhang, von denen Sie berichten können?

Mein schönstes Kompliment habe ich kürzlich von einer Urpfälzerin, die in Ludwigshafen lebt, bekommen: „Die Dampfnudeln sind dank der ausführlichen Anleitung im ,Luda’-Kochbuch zum ersten Mal in meinem Leben gelungen.“ Ein anderer Kochbuch-Leser schrieb mir: „Die Zwiebel-,Luda’ war ein voller Erfolg. Es war der erste Versuch überhaupt mit Dampfnudeln.“ Väter im virtuellen „Luda“-Workshop sind oft erfreut, wenn sie merken, dass das Dampfnudelbacken die Familie mit süßen „Ludas“ und sie selbst mit herzhaften „Luda“-Burgern beglücken kann.

Sie haben inzwischen auch ganz viele Rezepte für „Luda – das frech-frivole Dampfnudel-Kochbuch“ zusammengetragen. Wer hatte denn die vielen kreativen Ideen rund um einen schlichten Hefekloß?

Die allermeisten stammen aus meiner Feder, aber einige entstanden auch durch Inspirationen von außen. Dass die „Luda“ mit der Soljanka meiner Mutter oder dem Matjessalat meiner Freundin Ulrike harmoniert, stellte sich durch Gespräche und anschließendes Experimentieren heraus. Die Idee zum „Luda“-Gratin kam mir, als eine Freundin mir das Rezept für ein Kartoffelgratin schickte, die zur Fitness-„Luda“ bei einem Gespräch über Eiweißpulver. Irgendwann habe ich nur noch in „Dampfnudeln“ gedacht.

Haben Sie die Rezepte alle nachgekocht und ausprobiert? Gab es dabei vielleicht auch mal Pannen? Was kann beim Dampfnudel-Zubereiten schief gehen und worauf gilt es zu achten?

Alle 44 Rezepte habe ich penibel nachgekocht, verfeinert und schriftlich fixiert – und zwar so lange, bis sie aus meiner Sicht perfekt waren. Die meisten Fehler passieren, wenn man den Deckel zu früh von der Pfanne nimmt oder den Hauptteig knetet bevor man den Vorteig hinzugegeben hat. Ab dem Zeitpunkt, in dem das Wasser, in dem die Dampfnudeln kochen, verdunstet ist, nehmen sie ihre schöne Bräunung an. Erfahrene Köchinnen und Köche hören diesen Moment genau: Dann brodelt das Wasser nicht mehr und aus der Pfanne hört man ein typisches Brutzelgeräusch. Außerdem gilt: Je mehr Zeit ich den Dampfnudeln gebe, umso schöner gehen sie auf.

Welches ist Ihr Lieblings-„Luda“-Gericht? Warum genau das?

Die asiatisch inspirierte „Luda“ mit dem Besten aus der Kokosnuss, also Kokosöl, Kokosnussmehl, Kokosmilch, frisch geriebener Kokosnuss. Auf dem Teller paart sie sich mit fruchtigem Hähnchen-Curry. Denn sie beweist sehr reizvoll: Auch eine Pfälzer Dampfnudel kann Exotik! Inspiriert ist diese Dampfnudel-Idee übrigens vom Aufenthalt in Sri Lanka während meiner Studienzeit.

Sie rufen dazu auf, weitere Rezepte an Sie zu schicken. Ist da schon was gekommen? Dürfen wir uns auf ein weiteres „Luda“-Kochbuch freuen?

Bislang haben mich noch keine Rezepte erreicht, aber der Verkauf des Kochbuchs steht ja auch erst in den Startlöchern. Eine kleine Sammlung neuer Rezepte habe ich bereits angelegt. Womöglich gibt es eine Neuauflage mit Rezeptideen von „Luda“-Fans oder einem Pfälzer Koch? Der Experimentierlust sind praktisch keine Grenzen gesetzt.

Für das Kochbuch sind Sie selbst zum „Luda“-Model geworden. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, und wie haben Sie sich beim Foto-Shooting gefühlt?

Das „Luda“-Kochbuch ist im Pandemiejahr 2020 entstanden, als das Coronavirus meine Eventagentur von 100 auf buchstäblich 0 herunterbremste. An ein professionelles Fotoshooting war im Lockdown nicht zu denken. „Luda“ klingt so ähnlich wie „Luder“, und so kamen mein Lebensgefährte, Manfred Maier-Reibold, und ich auf die Idee, Fotos von mir im Pin-up-Stil zu machen. Diese frech-frivole Assoziation hat Manfred dann beim Fotografieren und später die Grünstadter Texterin Stefanie Badung beim Schreiben der Kochbuchkapitel umgesetzt. Ich glaube, man sieht den Fotos an, dass ich große Freude beim Shooting hatte!

Sie sagen, Sie haben ganz viel beim Kochbuchschreiben gelernt, zum Beispiel auf High-Heels balancieren und Vorurteile sich selbst gegenüber abzulegen. Wie genau haben sich diese Lektionen für Sie gestaltet und profitieren Sie Ihrer Meinung nach fürs weitere Leben davon?

Sich in witzigen Posen vor die Kamera zu stellen, fordert einen ganz schön aus der Komfortzone heraus. Sobald positive Reaktionen kommen, stärkt das aber auch das Selbstbewusstsein. Eine andere Erkenntnis: Verrückte Ideen, und das war das „Luda“-Kochbuch zu Beginn, ohne Anspruch auf Perfektion umzusetzen, lohnt sich! Vorausgesetzt die Idee hat Potenzial. Deshalb habe ich die „Luda“ auch als Marke angemeldet. In meiner Arbeit als Eventmanagerin bin ich es gewöhnt, kreativ zu denken und in unerwarteten Situationen gut zu improvisieren. Diese Stärken haben mir im Kochbuchprozess sehr geholfen.

Glauben Sie, die „Luda“-Liebe ist für immer? Oder steht vielleicht schon die Konkurrenz zur „Luda“ vor der Tür?

Die „Luda“-Liebe ist forever! Und eine göttliche Fügung obendrein: Ohne das Ausgebremstsein im Pandemiejahr hätte meine Kreativität niemals so fließen können. Es stimmt also schon: In jeder Krise steckt auch eine Chance.

Autorin als "Luda-Luder": Yvonne Grafs "frech-frivoles Dampfnudel-Kochbuch.

Yvonne Grafs »frech-frivoles

Dampfnudel-Kochbuch«



Auf den ersten Blick mag die Gestaltung des Kochbuchs vielleicht etwas hausbacken wirken – aber genau das passt doch auch perfekt zum Thema. Und wer sich dann eingehender damit beschäftigt, der wird begeistert sein, ob der kreativen Rezeptideen, der flotten Texte und der witzig-schrägen Illustration: Autorin Yvonne Graf hat als „Luda-Luder“ ihre Dampfnudel-Ideen herrlich in Szene gesetzt. So regt „Luda – Das frech-frivole Dampfnudel-Kochbuch“ nicht nur den Appetit auf den Pfälzer Klassiker in vielerlei Variationen an, sondern auch zum Schmunzeln. Davon hätte man wirklich gerne mehr. Wie gut, dass Yvonne Graf schon am Sammeln weitere Rezepte ist ... wig

Die Rezeptauswahl

Tipp für ein perfektes Gelingen: von beiden Seiten goldbraun braten. | Foto: GRAF CORPORATE EVENTS

»Luda«-Basisrezept

Zutaten für ca. 18 Dampfnudeln:

Vorteig: 2 frische Hefewürfel, 400 ml Milch, 50 g Zucker. Hauptteig: 1 kg Mehl, 2 mittelgroße Eier, 150 g Butter, 50 g Zucker. 1 Würfel Palmin, 50 ml Bratöl, Salz

Zubereitung:

Vorteig: Die beiden Hefewürfel in eine große Schüssel bröseln und mit dem Zucker mischen. Milch erwärmen (maximal handwarm), mit Hefe und Zucker verrühren, bis sich beides aufgelöst hat, und in der Schüssel mit einem Geschirrtuch abdecken. Bei Zimmertemperatur 15 bis 20 Minuten gehen lassen. Wenn der Teig stark schäumend aufgeht, ist der Gärprozess genau richtig. Hauptteig: Mehl mit Zucker vermischen, zerlassene Butter (handwarm), Ei und den Vorteig hinzugeben. Alles miteinander verrühren und kräftig per Hand kneten, bis der Teig geschmeidig ist. Erneut gehen lassen, bis sich das Volumen verdoppelt. Wieder kräftig kneten. Dann Dampfnudeln formen. Die rohen „Ludas“ auf einer bemehlten Fläche großzügig verteilen. In eine Pfanne so viel Wasser geben, dass der Boden gerade eben vollständig bedeckt ist, Öl und Bratfett dazugeben, die Pfanne stark erhitzen, bis das Wasser anfängt zu kochen. Eine Prise Salz (salzige „Luda“) oder Zucker (süße „Luda“) in die Pfanne geben, darauf die Dampfnudeln setzen. Mit einem Glasdeckel abdecken, Hitze auf die mittlere Stufe reduzieren. Erst, wenn das Wasser komplett verdampft ist und die Dampfnudeln brutzeln, den Deckel öffnen und die zweite Seite mit Salz/Zucker goldbraun braten.

Fitness-„Luda“

Mit Eiweißpulver: Fitness-Food. | Foto: GRAF CORPORATE EVENTS

Zutaten für ca. 10 „Ludas“:

Vorteig: 200 ml Milch (1,5 %), 1 frischer Hefewürfel, 25 g Zucker. Hauptteig: 400 g Mehl, 1 Ei, 75 g Butter, 100 g Eiweißpulver, 100 ml Mineralwasser.

Zubereitung:

Den Teig analog zum Basisrezept zubereiten, dabei allerdings darauf achten, dass er nicht zu trocken wird, in diesem Fall den Teig in der Schüssel mit den Resten des Vorteigs weiterkneten oder etwas mehr Mineralwasser zugeben. Beim Kochen/Braten auch etwas mehr Wasser als sonst in die Pfanne geben.

Luschetta mit Matjessalat

Für Luschetta die „Ludas“ vom Vortag in Scheiben schneiden und in Oliven- oder Kräuteröl oder Butter auf beiden Seiten bei mittlerer Hitze knusprig rösten.

Mit Matjes geangelt: »Luda« wird zu »Luschetta«. | Foto: GRAF CORPORATE EVENTS

Zutaten für vier bis sechs Personen:

6-8 Ludas vom Vortag, 500 g Matjesfilets, 1 großer süß-saurer Apfel, frischer Dill,

2 mittelgroße Zwiebeln, 200 g Gewürzgurken, 350 g Naturjoghurt, Butter

Zubereitung:

Matjesfilets trocken tupfen und wie auch die Zwiebeln in schmale Streifen schneiden. Gewürzgurken und Apfel würfeln. Alles mit dem Joghurt übergießen und gut mischen. Mit Pfeffer und Dill abschmecken. Über Nacht kühl stellen und zu warmen Luschetta servieren.

