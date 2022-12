Er kann die Pfoten nicht von Abenteuern lassen – und so bleibt ihm vielleicht nur noch das letzte der Katzen sprichwörtlich zugeschriebenen neun Leben: „Der gestiefelte Kater – Der letzte Wunsch“ kommt am Do 22.12. in die deutschen Kinos.

Nicht als klassisches Märchen, sondern als reich animierter Actionfilm. Streckenweise geht es dabei recht düster zu, etwa wenn „der Tod“ auftaucht, sodass Kritiker den Film wahlweise ab 8 oder ab 10 Jahren empfehlen (Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft/FSK: ab 6).