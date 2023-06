Das ist eine Welt für sich, voller Wahnsinniger mit viel Adrenalin, absoluter Präzision und mit Ausnahmetalenten, die richtig was drauf und null Angst haben. Sie alle eint die absolute Lust am Kick. Im kommenden Jahr machen sie auch Station in der Region

Die meisten, die bei der „Masters of Dirt“-Stunt-Show am Start sind, träumten schon als Kind davon, einmal dabei zu sein, wie auch Fabio Wibmer, seines Zeichens Milliarden-Klick-Boy, Youtuber, Freestyler und Meister auf dem Dirtbike.

Shows in Frankfurt und Stuttgart

Zwei Stationen wird es 2024 bei uns geben – im kommenden Februar in Stuttgart und im April in Frankfurt. Die Karten gibt es schon jetzt, aber so rasant wie die Stunts, wird auch der Kartenverkauf über die Bühne gehen, denn die Fans dieses unglaublichen Adrenalinzirkusses stehen bereits in den Startlöchern, um ihre Idole live zu erleben.

Nervenkitzel, fette Beats und Pyrotechnik

„Masters of Dirt“ ist nicht nur eine Show für Adrenalin-Junkies und Freestyle-Freaks, sondern auch für kleine und große Fans von rasantem Entertainment, Nervenkitzel, fetten Beats und einer faszinierenden Feuershow.

In der Arena sind FMX-Bikes, Mountainbikes und BMX-Räder ebenso wie Scooter, Quads oder Snowmobile zu sehen, und sogar Buggys wirbeln durch die Luft. Über meterhohe Rampen werden die Fahrzeuge 14 Meter hoch und bis zu 23 Meter weit katapultiert, dabei werden die Grenzen der Physik außer Kraft gesetzt – Nachahmung zu Hause sei nicht zu empfehlen, empfehlen wiederum die Veranstalter.

Leidenschaft, Arbeit und ein Schuss Verrücktheit

Mehr als 250 Freestyle-Shows haben bisher ein Millionen-Publikum in über 20 Ländern in ihren Bann gezogen. Zusammen mit seinem Team hat es Georg Fechter, Mastermind der Show, geschafft, eine Veranstaltung zu etablieren, die in der Szene als „beste Show der Welt“gilt. Das funktioniere nur mit „Leidenschaft, Arbeit und einem Schuss Verrücktheit“, verrät er.

»Masters of Dirt & Superstar Fabio Wibmer«: So 18.2.24, 14 +20 Uhr, Stuttgart, Martin-Schleyer-Halle; Sa 20.4.24, 14 + 20 Uhr, Frankfurt, Festhalle, Tickets: eventim.com