Alte Helden und neue Lieder: Mit nichts weniger als dem Nibelungenlied startet die 16. Auflage von „Lesen.Hören“ in Mannheim. Und es ist noch weit mehr zu erleben beim renommierten Festival.

Was passt besser zu einem Literaturfest in Krisenzeiten, als ganz am Anfang zu beginnen, am Gründungsmythos deutscher wie europäischer Literatur? Das Nibelungenlied ist uralt, wird aber völlig neu gesungen von Felicitas Hoppe. Ihr Buch „Die Nibelungen. Ein deutscher Stummfilm“ macht gerade Furore, entzückt die Kritik, ist Kandidat für den deutschen Buchpreis.

Paukenschlag zum Auftakt

Da kann „Lesen.Hören“-Intendantin Insa Wilke schon im doppelten Sinn von einem Paukenschlag für den Auftakt ihres Festivals sprechen. Am 24. Februar wird Hoppe zu Gast sein in der Alten Feuerwache und die Helden aufmarschieren lassen zum blutigen Treiben – auf ganz eigene, ungewöhnliche Art erzählt. Da wird in der Sprache eine Bühne gebaut, da erhalten nicht nur Helden ein Eigenleben, sondern auch Dinge und Symbole, Schätze, der Rhein. Alles findet sich ein zu einer Musterung aus wechselnden Perspektiven und Beleuchtungen, als wüchse sich die jährliche Schauspielbühne am Wormser Dom zum ironischen Wort- und Welttheater aus. Dazu gibt’s am Eröffnungsabend Lesungen aus dem mittelalterlichen Original mit Brigitta Assheuer und Musik auf der Gambe.

Gespickt mit Vielfalt

Was kann da noch schiefgehen nach solchem Start? In der Tat ist das weitere Programm gespickt mit Vielfalt. Thementage widmen sich der Klassikerin des Psychothrillers Patricia Highsmith (27. März) oder der Lage in Afghanistan (12. März), auch ein literarisches Leserinnen-Quartett tritt auf der Bühne zum Bücherplausch zusammen (9. März). Und vor allem Hochkarätiges wird aufgefahren bei Autoren wie Moderatoren – sogar eine Nobelpreisträgerin: Herta Müller, 2009 mit dem Preis der Preise geehrt als Zeichnerin von „Landschaften der Heimatlosigkeit“, wird am 7. März mit dem Schriftsteller und Übersetzer Ernst Wichner sprechen über „vorwitzige Wörter, Ohnmacht und Heimweh“.

Aktuelle Literatur

Viel aktuelle Literatur kommt zu Wort. Emine Sevgi Özdamar stellt ihren stark beachteten Roman „Ein von Schatten begrenzter Raum“ (25. Februar) vor. Tags darauf ist Sasha Marianna Salzmann zu Gast, in „Im Menschen muss alles herrlich sein“ hat sie biografische Bruchlinien zwischen Sowjetzeit, Perestroika und der Zeit danach abgeschritten. Eher heiter dürfte der Abend mit Christina Schenk und Denis Scheck am 4. März gestimmt sein, wenn es um „Der undogmatische Hund“ geht und die in dieses Buch verpackte Liebesgeschichte zwischen Mensch und Vierbeiner.

Starke Stimme gegen Rassismus

Eine durch Haltung und Engagement fesselnde Persönlichkeit wird sich am 8. März mit der Autorin und Politikwissenschaftlerin Hadija Haruna-Oelker in der Alten Feuerwache präsentieren. Mit ihr, einer starken Stimme gegen Rassismus und Diskriminierung, wird TV-Moderatorin Dunja Hayali über „Die Schönheit der Differenz“ sprechen, wie das erste Buch der Autorin übertitelt ist.

Buchpreisträgerin zu Gast

Damit ist der Literaturreigen von „Lesen.Hören“ – das Festival läuft seit 2007 – lange nicht erschöpft. Der Deutsch-Iraker Abbas Khider (2. März) wird kommen, auch die Trägerin des Deutschen Buchpreises Antje Ravik Strubel (5. März) oder Heike Geißler, Fabian Hinrichs und Gregor Sander (10. März); letzterer wird zudem tags darauf mit Frank Goosen ost-west-deutsche Befindlichkeiten ausloten.

Das letzte „Lesen.Hören“-Wort hat am 13. März (12 Uhr) der aus zahllosen TV-Rollen bekannte Schauspieler Edgar Selge. Ijoma Mangold spricht mit ihm über sein Buchdebüt.

Info:

„Lesen.Hören 16“ – 24.2. bis 13.3., Mannheim, Alte Feuerwache, Lesungen meist ab 20 Uhr, Karten: reservix.de, altefeuerwache.com