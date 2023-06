König Ubu, das ist sozusagen surrealistisch-dadaistischer Hochadel. Die Figur des verkommen-machtgierigen Offiziers, verfressen, gewissenlos, nebenbei ein Leberwurst-Junkie, ist ein früher Vorstoß hin zum absurden Theater. Das Theater an der Weinstraße bringt Alfred Jarrys (1873-1907) Groteske nun in der Klosterruine Limburg auf die Bühne.

Ubu, hochdekorierter Offizier in der Armee des Königs von Padonien, ist die Verkörperung moralischer Verwahrlosung: feige, gierig, gewalttätig. Von seiner Frau aufgestachelt, reißt er mit Hilfe des Hauptmanns Bordure durch ein Massaker an der Königsfamilie den Thron an sich. Die erhaltene Macht nutzt er dazu, sich durch Terror und Verrat zu bereichern und seine Untertanen auszuplündern. Nachdem sich Bordure, von Ubu um seine Privilegien betrogen, mit dem einzigen überlebenden Mitglied der gestürzten Königsfamilie, Prinz Bougrelas, verbündet, kommt es zum Krieg.

Obwohl das Stück schon weit mehr als ein Jahrhundert auf dem Buckel hat, ist das Zerrbild einer politischen Landschaft, in der die Macht hat, wer sie am skrupellosesten verfolgt, und diejenigen belohnt werden, die am gewissenlosesten raffen, auf erschreckende Weise aktuell. König Ubu ist bis heute Sinnbild für das Monster im Menschen, für die menschenverachtende Lust am Fressen, Rauben, Morden. Mit der Derbheit und Direktheit, mit den wüsten Schimpftiraden, die Jarry auf die Bühne gebracht hat, löste er bei der Uraufführung 1896 einen veritablen Bühnenskandal aus. Das Theater an der Weinstraße zeigt diesen Klassiker der Moderne in einer Bearbeitung von Norbert Dreyer unter der Regie von Tobias Brohammer.

Info

