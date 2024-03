Auch der „Lautrer Osterhase“ hat sich in der Innenstadt angekündigt, wenn sich der Einzelhandel und Künstler am verkaufsoffenen Sonntag, 17. März, präsentieren. Die Frühlingsaktion „Lautern blüht auf“ beginnt aber schon am Samstag, 16. März.

So richtig mit „Rumms“ wollen die eingeladenen Guggemusiker den Winter aus Kaiserslautern vertreiben: Am Samstag sind die Tonschiddeler, die Albgoischda Hagenbach und die Phoenixkrechzer in der Fußgängerzone unterwegs (16.3., 11-16 Uhr). Am Sonntag kommen laut Programmübersicht in der „Stadt KL“-App die CVB Wobachspatzen 60, die Albgoischda und die Pälzer Scholleklobber (17.3., 13-18 Uhr).

Am RPR1-Livemobil auf dem Schillerplatz liefert am Samstag, 10-17 Uhr, die Rockband LIO-Musik Selbstgeschriebenes und Coversongs ab, während für Sonntag Chiara Kilching & Friend samt „handgemachter Rockmusik“ angekündigt wurde (13-18 Uhr).

Autoschau am Sonntag

Während die Händler an beiden Tagen des Frühlingsmarktes neue Ware präsentieren und sich für ihre Kundinnen und Kunden einige Extras überlegt haben, läuft am Sonntag auf dem Stiftsplatz die „Kaiserliche Autoschau“, bei der mehrere Autohäuser aktuelle Modelle zeigen. Die Riesenstraße verwandelt sich laut Programm in eine Genussmeile, auf der auch eine Brotverkostung geplant ist. Familien mit Kindern steuern in der Fackelstraße etwa die Hüpfburg oder den Luftballonkünstler Andreas Tretter an der Ecke Altenhof/Schillerstraße an.

Künstlerinnen zeigen Florales

Zudem öffnet das „Stadtatelier“ im Erdgeschoss des Einkaufszentrums „K in Lautern“. Die Künstlerinnen Judith Boy, Sibylle Hoppe und Petra Neumahr zeigen dort an beiden Tagen „Blühendes, Florales und frühlingshaft Anmutendes“ (13-18 Uhr gegenüber der Kundeninformation).

»Lautern blüht auf«: Frühlingsaktionen am 16./17.3. in der Kaiserslauterer Innenstadt, Sa 10-16 Uhr, So 13-18 Uhr; verkaufsoffener Sonntag: 17.3., 13-18 Uhr, Info: kaiserslautern.de, werbegemeinschaft-kl.de