„Celebramus“ – zu deutsch: „Wir feiern“ – verkünden die Landstuhler in gepflegtem Latein, wohl um die historischen Tiefen dieses großen Stadtfestes am Wochenende, 14. bis 16. Juli, anklingen zu lassen. Es gibt viel zu feiern, und dafür ist die Tafel reich gedeckt.

Es geht um 700 Jahre Stadtrechte, aber auch um den 500. Todestag des berühmtesten Landstuhlers, des letzten Ritters Franz von Sickingen. Im Zuge solcher Großereignisse haben auch andere Einrichtungen runde Geburtstage, etwa die Burgspiele und ihr Träger, die Heimatfreunde (60 Jahre), oder das Sickingen-Gymnasium (150 Jahre). Entsprechend wird aufgefahren beim Celebramus-Fest, vom Festakt zum Stadtjubiläum am Samstagabend über Bürgerfest und Festmeile bis zum großen Umzug mit über 40 Zugnummern und Hunderten Teilnehmern am Sonntag ab 14 Uhr.

Los gehts am Freitagabend mit dem Festauftakt auf Burg Nanstein, „vertont“ von den Men in Blue, der Brass-Band des Landespolizeiorchesters. Am Samstag steht neben dem Festakt für geladene Gäste ein großes Bürgerfest für Jung und Alt im Vordergrund: ab 14 Uhr vor der Zehntscheune mit kleinem Rummel und ab 19 Uhr mit Live-Musik sowie ab 18 Uhr auf dem Festplatz „Alter Markt“.

Festumzug am Sonntag

Am Sonntag wird die Innenstadt für den Verkehr komplett gesperrt sein. Um 11 Uhr öffnet die Festmeile der Landstuhler Vereine, verteilt über viele Stationen in der Innenstadt – 20 Vereine beteiligen sich am Festgeschehen. Nach dem Umzug ab 16 Uhr steht gemeinsames Feiern auf dem Programm, temperiert von einem vielgestaltigen Bühnenprogramm am Alten Markt und vor der Stadthalle mit reichlich Musik, im Programm aufgelistet werden beispielsweise die Westpfälzer Musikanten aus Bann, Acoustic Nation oder das Akkordeon-Orchester WAO Landstuhl. Als Walking Act werden der Sickinger Drehorgelmusikant Herbert Göttel und Freunde angekündigt.

Celebramus 2023: Festwochenende in Landstuhl, 14.-16.7., Eröffnung der Festmeile: So 16.7., 11 Uhr, Alter Markt, vor der Zehntenscheune, Bühne an der Stadthalle, um 14 Uhr: Beginn des Festumzuges, Info: www.landstuhl.de