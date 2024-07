Im Jubiläumsjahr „750 Jahre Landau“ erklingt auch im Goethepark Musik – in drei Konzerten und bei freiem Eintritt.

An drei Samstagen, 27. Juli, 3. und 10. August, lädt das Kulturbüro der Stadt dazu ein, „sich abends ab 18.30 Uhr ein lauschiges Plätzchen rund um die Konzertmuschel zu suchen und kostenfrei Livemusik zu genießen.“ Die Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, sich Picknickdecken mitzubringen und unterschiedliche Musikstile unter freiem Himmel zu genießen. Diese Auftritte sind in diesem Sommer im Landauer Goethepark geplant:

27. Juli: Gretchens Pudel

Die Gruppe mit dem originellen Namen rund um den Pianisten und Bandleader Adrian Rinck sowie Sänger Ralf Eßwein besteht aus fünf Musikern mit Wurzeln in der Pfalz beziehungsweise der Rhein-Main-Region. Gretchens Pudel kombiniert deutsche Lieder und Gedichte mit Jazz, Pop und Poesie und ist damit bereits auf viel Interesse auch beim Fachpublikum und in den Medien gestoßen. Ihr zweites Album „Kein schöner Land“ verwandelt deutsches Liedgut in Jazzstücke.

.

3. August: Miri in the green

„Musique pour un monde plus coloré“, also Musik für eine buntere Welt, will die Band um Sängerin und Songwriterin Miriam Kühnel bieten, umgesetzt mit vielen verschiedenen Instrumenten. „Ihre Musik, eine Mischung aus Country, Rock, Chanson und Folk schafft eine Atmosphäre, die sowohl nostalgisch als auch zeitlos ist“, so die Ankündigung.

10. August: Silz Jam

Silz Jam, bestehend aus vier Musikern aus der Pfalz, bietet eine Mischung aus Jazz, Fusion, Latin und Weltmusik. Das Repertoire reicht von Chick Corea und Miles Davis bis hin zu Bob Marley. Während der Abende werden Cocktails, Wein, alkoholfreie Getränke sowie Essen angeboten.



Konzertreihe »Lauschiges Plätzchen«, Landau, Goethepark, Konzertmuschel (nur bei gutem Wetter), Sa 27. Juli, 3. und 10. August, jeweils 18.30 Uhr, Eintritt frei, Info: www.landau.de/goethepark