Es ist ein hymnisches und bildgewaltiges Werk: Die Prog-Metal-Ikonen Vanden Plas haben mit Regisseur Johannes Reitmeier wieder eine Rockoper von Format geschmiedet. „Last Paradise Lost“ ist in Kaiserslautern wieder im Theaterprogramm.

Mit fünf Jahren schon habe er gerne den Erzengel gespielt, verrät Andy Kuntz. Jetzt steht der Rocksänger und Schauspieler aus Kaiserslautern in dieser Rolle im Mittelpunkt der Rockoper „Last Paradise Lost“, die er mit seinen Vanden-Plas-Kollegen Günter Werno und Stephan Lill und Regisseur Johannes Reitmeier geschaffen hat.

Bühnenspektakel nach Motiven eines uralten Epos

Das opulente Werk mit großem Ensemble und Starbesetzung, Orchester, Extrachor und der Band Vanden Plas, das nach der Uraufführung 2021 und ausverkauften Vorstellungen am Pfalztheater auch in Innsbruck und Münster für stehende Ovationen sorgte, wurde am Pfalztheater jetzt wiederaufgenommen. Das hymnenreiche, bildgewaltige Bühnenspektakel folgt Motiven von John Miltons epischem Gedicht „Paradise Lost“ aus dem 17. Jahrhundert und schildert die Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies mit Bezug zur globalen Krise der Gegenwart.

„Die musikalische Umsetzung geriet nahezu perfekt, gerade stilistisch in einer Homogenität, die dem Musical-Liebhaber den Mund offenstehen lässt“, urteilte eine Rezension.

„Last Paradise Lost“: Do 19.5., Sa 21.5., Di 24.5., Fr 27.5., Mi 1.6., Mi 6.7., jeweils 19.30 Uhr; So 26.6.,18 Uhr, Kaiserslautern, Pfalztheater; Karten: 0631 3675 209; vorverkauf@pfalztheater.bv-pfalz.de; www.pfalztheater.de