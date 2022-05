Für die Jünger des schnörkellosen Blues ist dieses kleine und feine Bluesfestival ein Muss im Terminkalender: Timo Gross, gefeierter Bluesgitarrist, Sänger, Songwriter und bekennender Südpfälzer ist nämlich zu Gast.

„Bluesinfizierte Musik“ nennt er selbst seine Musik manchmal, wenn schon eine Schublade bedient werden soll. „Blues ist es immer dann, wenn es echt klingt“, sagt der Musikern mit musikalischen Spuren auch in Neustadt, Mannheim und Heidelberg, spielt bei der Langen Bluesnacht in der Festhalle Herxheim. Er hat ein Dutzend Alben eingespielt, auch Joint Ventures mit Kollegen. Drei seiner Werke wurden für den Deutschen Schallplattenpreis nominiert, „Fallen from Grace“ (2012) bekam ihn schließlich. Mit dabei ist auch die legendäre Frankfurt City Blues Band, die schon bei der ersten Sause 1993 auf der Bühne war. Die Truppe schafft es immer, Puristen im Blues zu begeistern, aber auch neue Akzente zu setzen.

„Lange Bluesnacht“ mit Timo Gross und Frankfurt City Blues Band: Sa 21.5., 20 Uhr, Herxheim, Festhalle, Karten: www.interkunst.com