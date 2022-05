Mehr als 100 Stände und ein vielfältiges Programm: Seit 20 Jahren ist das Wormser „Spectaculum“ ein Mittelaltererlebnis mitten im Grünen. Besonderer Anziehungspunkt ist der authentisch mittelalterliche Markt.

Ein großes Lager mit Gewandeten, Geschichtenerzähler und Puppenspieler, Musikgruppen mit mittelalterlichen Programmen, Feuershows und Schwertkämpfe, Tanzgruppen, Lagergruppen mit spannenden Mittelalter-Workshops, dazu Magier, Edelmänner und Gesinde sowie Händler, die auf dem Markt ihre Waren feilbieten: Die Teilnehmenden und die Besucher treffen sich in der Wiesen- und Baumlandschaft der Rheinaue, im Stadtpark „Wormser Wäldchen“.

Keine Kartoffeln im Speisenangebot

Eintauchen in die mittelalterliche Welt kann man am besten auf dem Markt. Hier flattern bunte Gewänder im Wind, hier duftet es aus Kesseln, die über Holzfeuer hängen, hier flanieren Gewandete, und Kunden feilschen im Gespräch mit Händlern, Gauklern, Bettlern und Handwerkern. Sogar ein Badehaus erwartet die Besucher. Natürlich bemüht man sich auch beim Essen an Ständen und Tavernen um historische Korrektheit. So findet man zwar Bratwürste und Steaks, Kartoffel- und Paprikagerichte sucht man in der Regel allerdings vergeblich, da beide Lebensmittel im Mittelalter noch nicht in Deutschland bekannt waren. Dafür gibt es für Hungrige Leckerbissen wie Stock- und Fladenbrote, Brotsuppen oder Falafel.

„Spectaculum“: 27.-29.5., Fr 14-24, Sa 10-24, So 10-18 Uhr, Stadtpark „Wormser Wäldchen“; der Wegzoll beträgt fürs ganze Wochenende zehn, für Gewandete sieben Silberlinge. Kinder bis zum Schwertmaße (bis 12 Jahre) passieren franko!