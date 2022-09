„Endlich widder Mess“: Dieses Motto signalisiert Aufatmen und Vorfreude zugleich: Die 96. Kuseler Herbstmesse kann nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder ihre Pforten öffnen.

Alle in und um Kusel seien froh, „dass das größte Volksfest in der Westpfalz wieder ohne Einschränkungen stattfinden kann“, heißt es erwartungsfroh in der Ankündigung.

Altbewährtes und Neues

Man findet Altbewährtes und Neues in diesem Jahr auf der Kuseler Messe. Altbewährt sind etwa der Messeumzug, der am Samstag um 15 Uhr starten wird – ein Spektakel, für das die Homepage rund 45 Teilnehmergruppen ankündigt vom Musikverein Konken bis zum Oldtimer-Stammtisch. Mitten darunter die Kuseline 2022/ 23, deren Amtseinführung Höhepunkt der Messeeröffnung am Freitag 2.9. sein wird. Altbewährt sind auch die meisten Fahrgeschäfte, viele Beschicker und natürlich das Festzelt. Zu den Neuheiten zählt beispielsweise der Markleistungsstand, wo viele Merchandise-Artikel zur Messe verkauft werden. Es gibt Messe-Shirts, Taschen, Armbänder, Schlüsselanhänger und Ähnliches.

Livemusik an allen Messetagen

Den Startschuss zum Fest gibt Stadtbürgermeister Jochen Hartloff am Freitag, 2.9., 20.30 Uhr, mit dem Fassbieranstich auf dem Messeplatz. Livemusik für jeden Geschmack gibt es an allen Messetagen auf dem Messeplatz, Messehof sowie im Messedorf auf dem Koch’schen Markt. Am Sonntag, 4.9., werden auch die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet sein.

Am Dienstag ist Familientag. Alle Fahrgeschäfte haben dann von 13 bis 21.30 Uhr ermäßigte Fahrpreise. Im Festzelt erhalten neu eingeschulte Kinder ab 12 Uhr ein kleines Präsent. Sie können Messebuttons machen und das längste Messebild der Welt malen. Außerdem findet ein Malwettbewerb statt.

Ob das traditionelle Messefeuerwerk am Dienstag zum Abschluss der Messe stattfinden kann, ist wegen der anhaltenden Trockenheit noch offen.

Kuseler Herbstmesse: 2.-6.9., Eröffnung Fr 2.9., 20.30 Uhr, mit Amtseinführung der Kuseline 2022/23, Umzug Sa 15 Uhr; verkaufsoffener Sonntag von 13-18 Uhr