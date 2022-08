Genuss für die Augen und Genuss für den Gaumen! Beim Kunst- und Genussmarkt am Sa 20.8., 12-19 Uhr, im und rund ums Kunsthaus Frankenthal kommen Liebhaber des guten Geschmacks auf ihre Kosten.

Im Kunsthaus selbst kann die aktuelle Ausstellung „auf_zeichnungen“ von Peter Köcher besichtigt werden; im Atelier art & more zeigt Uschi Freymeyer zeitgenössische Kunst in vielen Formaten und hat als Gast Regina Seiler mit ihren außergewöhnlichen Kalligrafie-Ideen eingeladen. Im Garten, der zum Flanieren einlädt, erwartet die Besucher Kunsthandwerk – von Holzskulpturen und Töpfereien über Acrylbilder und Ledertaschen bis hin zu handgefertigtem Schmuck, Feinkost und Keramik. Süße, aber kalorienfreie Unterhaltung versprechen die Sweets, die als Walking Act auf Hochstelzen, Sprungstelzen und zu Fuß großen wie kleinen Gästen die Zeit vertreiben (14-16.30 Uhr). Kleine Besucher dürfen sich auf Zauberer Rudolph freuen (15.30-16.30 Uhr). Und ab 17.30 Uhr unterhält das Gitarrenduo Stefan Kahne und Achim Degen mit einem riesigen Repertoire an Rock- und Popsongs der vergangenen 60 Jahre. Weitere Infos unter www.frankenthal.de (Veranstaltungen).