In Gestalt des Holzschnitts hat der Hoch- in Verbindung mit dem Buchdruck die Medienwelt revolutioniert – und zugleich die Kunst um eine bedeutsame Spielart erweitert. Eine Ausstellung in Großniedesheim nimmt sich des Themas an.

Nachdem in den vergangenen beiden Jahren im Schloss Kleinniedesheim den Drucktechniken der Radierung und der Lithographie Ausstellungen gewidmet waren, liegt nun der Fokus auf der „Kunst des Hochdrucks“.