Wie viel Kultur im Schein solcher Leuchttürme wie dem Dom oder dem Historischen Museum gedeiht, das lässt sich in Speyer zu kaum einem Zeitpunkt kompakter erfassen als bei der jährlichen Kult(o)urnacht. Am 16. Juni sind kulturbeflissene Nachtschwärmer wieder willkommen in Kirchen, Museen, Galerien, Bibliotheken.

Schauen und lauschen, genießen und verweilen sind geboten, auch Lernbereitschaft und die Offenheit von Geist und Sinnen. Jeder wird sich da sein eigenes Kulturmenü basteln müssen, da sich 25 beteiligte Einrichtungen mit in summa 50 Konzerten, Ausstellungen, Lesungen, Führungen schwerlich in Gänze bewältigen lassen. Das Programmheft ist da unentbehrlich als Wegweiser und Planungshilfe.

Musik gibt es allenthalben in angemessener Vielfalt, Orgelkonzerte, geistliche Musik im Dom wie in Dreifaltigkeits- und Gedächtniskirche. Führungen in Judenhof und Jüdischem Museum werden klanglich bereichert vom Heidelberger Klezmer-Quartett. Zum Kunstgenuss in Feuerbachhaus, Galerie Kulturraum, Künstlerhaus Sämergasse oder Kulturhof Flachsgasse wird ebenfalls Musik gereicht von One Eyed Jack bis zu Catalina Olea mit ihrem Latin-Trio. Workshops und Vorführungen, etwa des Drucks von Farbradierungen (Feuerbachhaus), sorgen für zusätzliche Würze. Nachwuchs präsentiert sich vielerorts, Kinder- und Jugendtheater im Alten Stadtsaal oder die Nachwuchsbühne der Musikschule der Stadt im Purrmann-Museum. Musikalische Lesungen gibt es in der Bücherei St. Josef, eine „Surround Audio Installation“ in Halle 101 – und so vieles andere mehr. Auch das leibliche Wohl der Musen-freunde kommt nicht zu kurz.

Die Eintrittsbändchen, die man für den Einlass erwerben muss, und Programmhefte (auch online) gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Info und am Abend selbst bei jeder beteiligten Einrichtung sowie am Verkaufsstand am Museumskreisel. Der Kulturbus-Shuttle verbindet regelmäßig viele Stationen der Kulturmeile.

Info

Kult(o)urnacht Speyer, Fr 16.6., 19-1 Uhr; Infos: www.kultournacht-speyer.de; Tickets: Tourist-Information Speyer, Maximilianstraße 13