Genuss hoch drei. Eine Ausstellung, klassische und Jazz-Musik sowie kulinarische Genüsse zum Wein erwarten die Gäste schon traditionell bei der „Kulturlese“ im Wein- und Sektgut Wilhelmshof in Siebeldingen.

Zu sehen sind Arbeiten von Fotograf Armin Faber, Goldschmied Batho Gündra, Bildhauer Christoph Kappesser und dem „digitalen Maler“ Dieter Fröhlich.

Wein trifft Fleisch und Käse

Kulinarik steht an zwei Tagen im Mittelpunkt: Metzgermeister Peter Joachim verrät beim „Wine-meat-ing“, einer moderierten Weinprobe, am Fr 17.6., 19 Uhr, außergewöhnliche Zubereitungsarten zum Beispiel für Special Cuts vom Grill, „Alte Wutz“ aus Schwäbisch Hall, Kalbstafelspitz, Hirschkalbsrücken und Dry aged Roastbeef (99 Euro pro Person). Am Sa 18.6., 19 Uhr, wird an einer fein gedeckten Tafel zur Wein-Käse-Degustation geladen (69 Euro pro Person). Anmeldung für beide Veranstaltungen ist Voraussetzung.

Matinee-Konzert zum Auftakt

Auftakt des Kulturreigens und zugleich Startschuss zur viertägigen „Kulturlese“ ist ein Matinee-Konzert (Do 16.6., 11 Uhr, Karten: 06341 918491): Einen „Liebestrank klassischer Musik“ schenken die Gesellschaft der Musikfreunde Bad Bergzabern im Wilhelmshof aus, gekonnt gemixt und überreicht von der amerikanischen Cellistin Rebecca Rust und dem Fagottisten Friedrich Edelmann. Auch die Ausstellung ist ab 11 Uhr zu sehen. Zur Vernissage wird um 14 Uhr geladen.

Jazz zum Finale

Den finalen Jazz-Sonntag im Gutshof (So 19.6., 11-14 Uhr) bestreitet Nicole Metzger, die zu den großen Sängerinnen des deutschen Jazz zählt. Sie tritt mit ihrem hochkarätigen Trio auf und wird von Jean-Yves Jung an der Hammond-Orgel, Wesley G. an der Gitarre und dem ebenfalls renommierten Schlagzeuger Erwin Ditzner begleitet.

„Kunstwoche“ wird „Kulturlese“

Die „Kulturlese“ im Wilhelmshof ist den Veranstaltern zufolge seit 1984 fester Bestandteil der Südpfälzer Kunst- und Kulturszene – bis 2013 unter dem Namen „Siebeldinger Kunstwoche“. Christa Roth-Jung und ihre Tochter Barbara Roth haben, wie sie sagen, seit Jahren große Freude daran, immer wieder neue Künstler zu entdecken und ihnen in den Gutsräumen eine besondere Bühne für die Werke zu bieten. So heißt es immer in der Fronleichnamswoche: Barriques, Weinflaschen und Sektrüttelpulte machen Platz für Kunst.

32. „Kulturlese“: 16.-19.6., Siebeldingen, Wein- und Sektgut Wilhelmshof, Anmeldungen/Info: www.kulturlese.de