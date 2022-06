Die kindlich-naive Optik täuscht: Kubra Khademis Gouachen sind hochpolitische Statements, mutige obendrein. Die Feministin aus Afghanistan zeigt ihre „Political Bodies“ im Museum Pfalzgalerie in Kaiserslautern.

In einem harmlos anmutenden Stil, dem zumal der westliche Betrachter allzu leicht auf den Leim geht, malt die Künstlerin, die 1989 in der afghanischen Provinz Ghor geboren wurde, nackte Frauen, Stellvertreterinnen, die einander oral befriedigen, sich zu Anführerinnen einer rein weiblichen Gesellschaft im paradiesischen Urzustand aufschwingen und männliche Genitalien mit großer Gelassenheit über dem Lagerfeuer grillen.

Todesdrohungen in ihrer Heimat

So viel Feminismus musste in der patriarchalisch dominierten Gesellschaft Afghanistans früher oder später auf erbitterten Widerstand stoßen: Weil sie Todesdrohungen erhielt und eine Fatwa gegen sie verhängt wurde, floh Kubra Khademi 2015 aus ihrer Heimat; seither lebt die Künstlerin, die in Kabul und Lahore Kunst studierte, in Paris.

Erste museale Einzelausstellung der Künstlerin

Khademis Arbeiten, die sich auf Respekt heischende Weise, mit Witz und frechem Charme gegen das Primat des Mannes in der muslimischen Welt zur Wehr setzen, tauchten bislang vor allem in Gruppenausstellungen auf. Die erste museale Einzelausstellung widmet nun die Pfalzgalerie Kaiserslautern der feministisch engagierten Künstlerin. Gezeigt werden rund 50 Werke: Malerei auf Papier, Objekte, multimediale und fotografische Arbeiten, Textilkunst und Performancevideos. „Verschiedene Dimensionen der Politisierung des weiblichen Körpers“ werden in der Werkschau reflektiert. Das Begleitprogramm ist vielfältig und umfasst neben Führungen – etwa am Sa 25.6., 20 Uhr, in der Langen Nacht der Kultur – auch eine „Märchenstunde“ am So 26.6. ab 15 Uhr.

Kubra Khademi: „Political Bodies“ – 25.6. bis 11.9., Kaiserslautern, Museum Pfalzgalerie, Museumsplatz 1, geöffnet: Di 11-20 Uhr, Mi-So 10-17 Uhr (dienstagsabends freier Eintritt mit RHP-Card); Fr 24.6. Eröffnung um 19 Uhr; Info: www.mpk.de