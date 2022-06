Kräuter und Öle locken am Wochenende mit ihren Aromen, mit ihrer ganzen Ansprache an die Sinne nach Kandel. Regionale und überregionale Aussteller bieten auf dem Kräuter- und Ölmarkt ihre Köstlichkeiten an. Auch Live-Musik wird geboten.

Neben Kräuterölen und -essigen werden Kräuternudeln, Kräuterschinken, Kräuterpesto und Kräuterpasta, Kräuterliköre, Gewürzöle sowie in Essig und Öl eingelegte Genüsse angeboten. Düfte der Natur sind auch als Seifen oder Duftkissen zu erleben. Die Gartenfreunde finden Stauden, Kübel- und Kletterpflanzen sowie Dekoratives. Vorträgen an den Ständen und Literatur vermitteln einschlägiges Wissen. Mit Brotspezialitäten, Kräuterwurst und Kräutersteak, Ziegenkäse und Crêpes ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Vor romantischer Fachwerkkulisse

Das Plätzel und der angrenzende Marktplatz mit der romantischen Fachwerkkulisse bieten das Ambiente für den Markt. Livemusik rundet das Angebot für die Sinne ab, samstags spielt ab 15 Uhr „Miri in the Green“, sonntags ab 16 Uhr die Musikschule Kandel.

Kandeler Kräuter- und Ölmarkt, 25./26.6., 11-18 Uhr geöffnet. Infos über www.vg-kandel.de