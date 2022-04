Im französischen Kinofilm „In den besten Händen“ prallen soziale und politische Gegensätze aufeinander. Catherine Corsini, hat den Streifen mit Valeria Bruni Tedeschi und Pio Marmai inszeniert.

In der Notaufnahme eines Pariser Krankenhauses treffen die Künstlerin Raphaela (Valeria Bruni Tedeschi), die sich ihren rechten Arm gebrochen hat, und der Lkw-Fahrer Yann aufeinander. Sie findet sich in einem privaten Dilemma, weil sich ihre Freundin von ihr trennen will, er kommt von einer „Gelbwesten“-Demo und ist am Bein verletzt. Und dann ist da noch Krankenschwester Kim, die nach sechs Nächten Schicht am Stück und angesichts steigender Gewalt und daraus resultierender Patientenströme am liebsten den Job hinschmeißen möchte ...

„In den besten Händen“, F 2021, 99 Minuten, FSK 12, von Catherine Corsini, mit Valeria Bruni Tedeschi und Pio Marmai