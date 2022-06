Es ist schon eine Weile her, dass man einen guten Film mit Nicolas Cage im Kino gesehen hat. Der Schauspieler, bekannt für seine Welterfolge „Face Off“, „The Rock“ oder „Stadt der Engel“, musste mit einigen Misserfolgen klar kommen. Aber jetzt ...

In „Massive Talent“ spielt Nicolas Cage nun sich selbst als verschuldeten, ehemaligen Filmstar, der absolut keine Filmangebote mehr bekommt. Da kommt die Anfrage des Millionärs Javier Gutierrez (Pedro Pascal) gerade recht. Cage soll für eine großzügige Bezahlung als Star bei seiner Geburtstagsparty auftreten. Der Schuldenberg und nicht zuletzt die Eitelkeit sprechen für den Flug nach Mallorca. Dort angekommen, läuft natürlich nicht alles so nach Plan, denn kaum, dass Cage sich mit seinem Superfan angefreundet hat, klopft die CIA an, da Gutierrez ein gesuchter Drogenbaron ist ...

Man merkt Regisseur Tom Gormican an, dass er ein großer Fan von Cage sein muss, denn er schafft mit vielen Rückblicken auf seine früheren Filmhighlights und einer cleveren Story einen überzeugenden Film, eine wirklich selbstironische und sehenswerte Komödie, in der Nicolas Cage sich selbst grandios spielt.

„Massive Talent“, USA 2022, 108 Minuten, von Tom Gormican, mit Nicolas Cage, Pedro Pascal, Alessandra Mastronardi, FSK: 12